La participación de Los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023 comenzará con el trascendental partido frente a Inglaterra donde será titular una de las promesas que tiene el plantel argentino: el wing Mateo Carreras ocupará el andarivel izquierdo con la camiseta N° 11

Carreras es tucumano, surgió del club Los Tarcos, tiene 23 años, pasado en Los Pumitas e, incluso, formó parte brevemente de la franquicia argentina Jaguares: disputó cuatro partidos en el Super Rugby antes de que el torneo se suspendiera en 2020 a causa de la pandemia generada por el Coronavirus

Luego de su paso por Jaguares llegó al torneo inglés llamado Premiership para vestir la camiseta de Newcastle Falcons, donde juega desde 2021 y en este último año explotó: disputó 17 partidos (16 como titular) en los que acumuló un total de 1.216 minutos y quedó segundo en la tabla de trymans con 13 conquistas. Eso le valió ser elegido como miembro del equipo ideal de jugadores Sub-23 del certamen británico

Con esos pergaminos, encaró la preparación con Los Pumas de cara al Mundial de Francia, en el que se espera que tenga buenas actuaciones teniendo en cuenta que se mostró sólido en todos los test match previos que le tocó disputar

Hasta el momento, Carreras disputó 11 test matches con el equipo nacional en los que anotó cuatro tries y esta será su primera Copa del Mundo a la que llega entonado después de anotar tres tries seguidos frente a los Wallabies, los Springboks y España. Su debut en Los Pumas se produjo el 25 de septiembre de 2021 en un test match correspondiente al Rugby Championship y luego continuó sumando experiencia en el seleccionado hasta que, en la ventana de julio de 2022, no fue convocado por Michael Cheika y la situación le dolió, según reconoció luego públicamente

En ese momento, afrontó el miedo de sentir que su carrera había entrado en una meseta y se propuso trabajar el doble para volver a captar la actuación del head coach australiano y ser convocado nuevamente, algo que logró

Hoy Mateo es parte de la sangre fresca que tiene el equipo nacional y una de las grandes cartas que tienen Los Pumas para intentar vulnerar la defensa de Inglaterra en el debut que se viene.