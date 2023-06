Sergio Massa, flamante precandidato a presidente por Unión por la Patria, asistió al partido despedida del vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y le dejó un sentido mensaje mediante sus redes sociales.

"Hoy te despedís en la cancha. Se que te hubiese gustado hacerlo hace mucho. Para muchos sos el 10. Para muchos un Dios", escribió Massa en una historia de Instagram, junto a una foto de una de las tribunas de la Bombonera en pleno homenaje.

Además, el actual ministro de Economía señaló: "Seguís siendo Román de Torcuato. Feliz por vos, amigo. Disfrutálo".

Massa, de muy buena relación con Riquelme desde hace tiempo, dijo presente en la despedida del ex enganche que contó con grandes figuras, incluido el astro argentino Lionel Messi, y compartió un video de la hinchada en pleno recibimiento en la emotiva jornada dominical.

"Yo a Román lo quiero mucho, es de Don Torcuato y para nosotros es un hijo de Tigre. Lo quiero, sea político o no, sea jugador o no. Me parece un pibe con una inteligencia admirable y, cuando le entrás en confianza, es un gran tipo", manifestó Massa, años atrás, al hablar del dirigente de Boca.

