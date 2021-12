El tucumano Martín Contini quedó transitoriamente como único puntero del 86to Abierto del Litoral, que se juega en el Rosario Golf Club, al presentar hoy una tarjeta de 65 golpes (seis bajo par) para la segunda vuelta y totalizar 129 (-13).

Contini es seguido por Andrés Gallegos y Rafael Echenique, que también habían finalizado primeros tras la jornada inicial.

“Hoy pegué mucho mejor que ayer y me di muchas más chances de birdie. Estuve sólido desde el tee y el putter funcionó bastante bien, sobre todo en esos putts para par en los que me tenía que salvar”, dijo Contini, de 26 años, que no hizo bogeys este jueves.

El líder abrió con birdies al 1, 4 y 6 que lo pusieron rápidamente en lo más alto del campeonato. Luego, en el recorrido de la vuelta acertó en el 11, 13, 17 y 18. "Es una cancha que me trae muy buenos recuerdos y otros no tanto, pero esta semana estoy jugando de manera inteligente y eso me ayudó", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Sampdoria venció a Torino y avanzó a los octavos de final de la Copa Italia

Por su parte Santiago Bauni, campeón del Abierto en 2011 y 2012 como aficionado, alcanzó en el cuarto lugar a Tomás Gómez y Exequiel López; y Andrés "Pigu" Romero y Fabián Gómez, dos de los favoritos a la corona, quedaron séptimos.

El mejor aficionado del campeonato es Miguel Sancholuz, con 138 (-4). El jugador de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, supera por un golpe al local Tomás Argonz.

Click to enlarge A fallback.

El certamen, que el año pasado se suspendió por la pandemia de covid-19, se juega en el Rosario Golf Club de Fisherton y reparte cinco millones de pesos en premios. (Télam)