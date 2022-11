Marruecos sorprendió a Bélgica al vencerlo por 2 a 0 en un aceptable encuentro disputado hoy, en el estadio Al Thumama, en el marco de la segunda jornada del Grupo F del Mundial de Qatar 2022. Abdelhamid Sabiri, a los 28 minutos del segundo tiempo, y Zakaria Aboukhlal, a los 47 del mismo período, le dieron el triunfo al conjunto africano. Con este resultado, Marruecos alcanzó las 4 unidades y se convirtió en el nuevo líder del Grupo F. Bélgica dominó en los primeros 45 minutos pero no logró abrir el marcador pese a mantener la posesión de balón y las acciones de Michy Batshuayi, quien fue la referencia de ataque, pero no pudo doblegar la actuación del arquero Yassine Bounou. Por su parte, Marruecos se replegó en su campo y apostó al contraataque liderado por Hakim Ziyech y las apariciones de Achraf Hakimi, aunque sus aproximaciones no le bastaron para irse al descanso con ventaja, ya que en el cierre de la primera etapa el VAR le anuló un tanto por fuera de juego de Romain Saïss, quien rozó la pelota que terminó en la red. En el complemento, la selección marroquí tomó el protagonismo, se acercó con firmeza al área rival y lo acechó lentamente con los embates de Zyrech, hasta que finalmente logró romper el cero con el tanto Sabiri: el reciente ingresado se encargó de ejecutar un tiro libre desde la banda izquierda y la pelota fue directo al arco, acción en la que Tibauth Courtois, arquero belga, tuvo parte de responsabilidad en el gol. Al encontrarse en desventaja, el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, realizó variantes ofensivas para ir en busca de la igualdad, pero la misma jamás llegó, ya que si bien recuperó la tenencia de la pelota y pobló el campo contrario, no tuvo la lucidez necesaria para inquietar al arquero marroquí y sufrió un nuevo golpe cuando de contragolpe, Aboukhlal firmó el 2-0.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Mundial Qatar 2022. Fecha 2 - Grupo F. Bélgica 0 - Marruecos 2. Estadio: Al Thumama. Árbitro: César Ramos (España).. Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Meunier; Onana, Axel Witsel, Thorgan Hazard; Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui. Goles en el segundo tiempo: 28m Sabiri (M), 47m Aboukhlal (M). Cambios en el segundo tiempo: 15m Y.Tielemans por Onana (B), D.Mertens por Hazard (B); 22m Y.Allah por Hakimi (M), A.Sabiri por Amallah (M); 27m Z.Aboukhlal por Boufal (M), A.Hamdallah por En-Nesyri (M); 29m L.Trossard por T.Hazard (B), C.De Ketelaere por Batshuayi (B); 32m J.El Yamiq por Ounahi (M). LG/GAM NA