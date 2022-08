El defensor argentino Marcos Senesi se convirtió hoy en nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra, luego de firmar su contrato y ser presentado en la página oficial del club.

Senesi, de 25 años, procedente del Feyenoord de Países Bajos, acordó un vínculo por cuatro temporadas y aunque el monto total de la transferencia no fue revelado por la institución inglesa, la cifra rondaría los 15 millones de euros.

El traspaso de Senesi al Bournemouth significa una buena noticia para San Lorenzo, club donde se formó el futbolista, porque recibirá aproximadamente 1,2 millones de euros en concepto de plusvalía, y 675 mil euros por mecanismo de solidaridad.

El defensor del seleccionado argentino se acordó de los hinchas de Feyenoord y los saludó en redes sociales: "Las despedidas no son fáciles, pero quiero agradecerles por estos tres años que compartimos juntos".

El ex San Lorenzo también lo hizo extensivo al club, desde dirigentes hasta empleados: "Feyenoord fue el primer club que me recibió en Europa y me hizo crecer como profesional y persona".

El zaguero, de 25 años, debutó en San Lorenzo y luego de 70 partidos fue vendido en septiembre de 2019 por 7 millones de euros a Feyenoord. En el equipo de Rotterdam completó 116 partidos, convirtió 10 goles y llegó a ser uno de los referentes del plantel, portando en varias oportunidades la cinta de capitán.

En la última temporada fue clave para llegar a la final de la UEFA Conference League y el único argentino presente en una definición europea.

Pese al llamado de Roberto Mancini, DT del seleccionado italiano, Senesi optó por jugar en el seleccionado argentino.

El defensor zurdo, de 1.85 metros, formó parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni, integró el banco de suplentes en la Finalissima contra Italia en Londres y finalmente debutó en el amistoso contra Estonia en España. (Télam)