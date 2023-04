El capitán de Independiente, Iván Marcone, apuntó hoy contra el árbitro Yael Falcón Pérez y el encargado del VAR Darío Herrera por perjudicarlos en el en el empate por clásico de Avellaneda ante Racing en el estadio Libertadores de América. "Cuando hay una intención, fuera de lo que es el partido, de que el resultado tiene que ser uno. No sé si es Herrera el que estaba de encargado del VAR, pero debe estar tranquilo en su casa porque cumplió con lo que necesitaba. Contra eso es muy difícil", declaró Marcone. También atacó al árbitro Falcón Pérez, a quien le recriminó la jugada en el entretiempo y al terminar el partido: "Me dijo que la revisaron, que estaba confirmadísimo y se limpió las manos. Me decía que él no tenía nada que ver, que si le dicen que es penal, es penal. Creo que con más humildad la puede ir a ver o tomarse un tiempo más". Durante la semana, Falcón Pérez estuvo en la mira por revelarse que era empleado del municipio de Lanús, el cuál conduce el actual presidente del "Rojo", Néstor Grindetti. Marcone se refirió al tema pero aseguró que ellos están al margen de ese asunto: "No sé si todo eso lo condicionó al árbitro. Nosotros tratamos de estar aislados, pero hoy vimos que hubo algo que es desleal e injusto". "Es el único que debe estar contento, la gente del VAR y los que quisieron perjudicarnos", cerró Marcone, muy enojado por lo que consideró una "gran injusticia". FIG/AMR NA