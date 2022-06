El brasileño Marcelo cerró hoy con emoción un capítulo de 16 años en el Real Madrid, orgulloso de partir "como el jugador con más títulos en la historia del club más grande del mundo".

El carioca, de 34 años, posó junto a los 25 trofeos ganados en la Casa Blanca y luego, entre lágrimas, brindó un discurso en el que repartió agradecimientos y elogios.

En primer lugar, recordó a su abuelo fallecido Pedro, figura clave para el desarrollo de su carrera por haber dejado su trabajo y vendido su auto para acompañarlo en su etapa formativa en Río de Janeiro.

Luego se dirigió a su familia: "Quiero dar las gracias a mi mujer, porque ha estado siempre a mi lado desde que empecé a jugar al fútbol. Si soy lo que soy hoy es por ti Clarice", reconoció a su esposa, que lo escuchaba desde uno de los asientos de la sala junto a sus dos hijos.

"También me gustaría agradecer a mis compañeros y entrenadores de todos estos años, pero sobre todos a los utilleros, a la seguridad, a la gente que trabaja por detrás y hace el trabajo sucio. Yo quiero resaltar su trabajo, porque yo sólo me dedico a jugar y siempre lo tenía todo listo", ponderó.

Como mención especial, Marcelo destacó al exgoleador Raúl González, también presente en la despedida, quien era capitán del equipo cuando el brasileño llegó al club en la temporada 2006-2007.

"Voy a contar algo que nunca he contado. Pero yo quiero dar las gracias a Raúl, que está ahí sentado. Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo, nunca olvidaré que me hiciste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos. Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, y nunca lo olvidaré. Siempre quise seguir tu ejemplo", contó.

"Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar la Champions. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador con más títulos de la historia del club más grande del mundo", resumió.

Marcelo ganó 25 títulos en Real Madrid, entre ellos, cinco Ligas de Campeones de Europa (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022). En la lista de honor como futbolistas más ganadores del club le siguen Paco Gento (23), Sergio Ramos (22), Manolo Sanchís II (21) y Karim Benzema (19). El argentino Alfredo Di Stéfano, gloria madridista, suma 17 coronas.

El brasileño recibió este lunes la insignia de oro y brillantes del Real Madrid de manos del presidente Florentino Pérez, quien lo distinguió como una "leyenda" de la institución.

En la ceremonia también estuvo el actual DT del equipo, el italiano Carlo Ancelotti, y algunos compañeros como Marco Asensio y Dani Carvajal.

Tras su salida de Real Madrid, el exfutbolista del seleccionado brasileño, mundialista en 2014 y 2018, estudiará ofertas de Emiratos Árabes, Qatar y Turquía. (Télam)