El multifacético Alejandro Dolina, conductor radial y escritor, pero sobre todo creador de las letras y las palabras, dejó sus sentencias respecto de Diego Maradona a un año de su muerte, y sostuvo que "el 10" estuvo "encima del resto por razones reales y también artísticas".

"Maradona está encima del resto por razones reales y artísticas. Es decir que, aunque aparezca otro que tenga condiciones parecidas o mejores números, como es el caso de Lionel Messi, a la leyenda de Diego hay que sumarle toda su vida melodramática, llena de acontecimientos grandiosos, tristes, trágicos y graciosos, además de una personalidad que también admite una colección de adjetivos", apreció Dolina..

"Haber tenido esa vida y esa trayectoria, conduciéndose como él se condujo, viviendo de la manera en que lo hizo, viene como valor agregado a sus maravillosas jugadas. Además, él, como futbolista, tenía un estilo o un destino también trágico. Es decir que Maradona era más héroe que todos los otros grandes jugadores de estos tiempos", evaluó Dolina en diálogo con Las 24 del 10, del equipo de Relatores.

Dolina justificó esas impresiones en que Maradona "jugaba en un equipo chico, o en un equipo perseguido, no de los más ricos de Europa, como Napoli, y no estaba rodeado por extraordinarios jugadores, ya que no estuvo cuando en Barcelona estaban Andrés Iniesta y Xavi Hernández, ni en Bayern Munich. Todo lo suyo estaba imbuido de un sentido heroico, porque tenía que ganar partidos tremendos y difíciles".

"Pero los jugadores de culto tienen esa cuota de heroísmo, de la lucha contra las dificultades, el color, la anécdota. Y Diego fue campeón del mundo en eso, el mejor jugador del mundo. A veces los jugadores de culto son siempre buenos, pero no son Maradona. Diego excedió todo esto, porque cuando hablamos de él no hablamos de un jugador de culto", destacó.

"Pero si no le hubiera pasado nada de lo que le pasó, si hubiera sido un chico nacido en Palermo y si hubiera tenido una educación secundaria, y si se hubiera levantado todos los días a la misma hora, y si hubiera hecho una vida con muy buena letra, hubiera sido considerado un jugador extraordinario y el mejor de todos también", remarcó.

Sin embargo en el final de la charla Dolina puso su veta de escritor por encima de lo demás al señalar que es "más admirador de Jorge Luis Borges que de Maradona. Borges se quedó afuera de muchas cosas solo por capricho o cierto encono, cierto odio por algunas cuestiones populares. Y el odio suele empeorarnos la vida. Borges Tenía muchos de esos odios, al tango, a Carlos Gardel y a Maradona", se lamentó.

(Télam)