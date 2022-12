La Scaloneta generó tal nivel de fanatismo en el Mundial de Qatar de 2022 que luego de la final del próximo domingo será difícil poder cortar de golpe con la "manija" futbolera. Afortunadamente, para calmar la sed futbolística una exposición dará cuenta de este sorprendente fenómeno popular, orgullo nacional y atractivo para el resto del mundo, una pasión con más de 100 años de historia en el país. Se trata de "Pasión de Multitudes", una muestra que organiza el Museo Histórico Nacional y que estará abierta para los visitantes desde el 22 de diciembre hasta el 31 de agosto de 2023. En las distintas salas del edificio de Defensa 1600, en el barrio porteño de San Telmo, se podrán ver joyas como camisetas de la Selección utilizadas por Diego Armando Maradona y Lionel Messi; pelotas de tiento de 1890 y de otras épocas; butacas y planos de estadios míticos; botines; trofeos y hasta un perro embalsamado con una peculiar historia. El 10 tendrá una sala especial dedicada a su figura y se exhibirán camisetas utilizadas por él en todos sus equipos en la Argentina, botines, trofeos y uno de los sillones que ocupó en su última etapa como director técnico. Un mural del artista maradoneano SanSpiga será uno de los "selfie-points" de la muestra, para que los visitantes puedan dejar constancia en sus redes sociales de que estuvieron allí. La historia de las selecciones argentinas también tendrán un sector específico dentro de la exposición, por lo que se exhibirán sus principales trofeos: D10S mediante, se podría sumar un nuevo título mundial antes del arranque de la muestra. "Elegimos el fútbol porque es una expresión cultural y deportiva central para Argentina. El año que viene se cumplirán 130 años del primer campeonato, y por lo tanto es una historia muy larga e interesante para contarla de una manera seria, como hace este museo, y juntando un patrimonio muy atractivo que permite entender la riqueza que este juego tiene para la historia nacional", explicó el director del MHN, Gabriel Di Meglio. La exposición dará espacio a contar la poco conocida historia del fútbol femenino, que tuvo su primer partido en 1913 en Rosario y en 2019 logró la profesionalización. algunas de las piezas más destacadas de ese sector son las camisetas que usó Gloria Argentina "Betty" García en el Mundial de México 71 y en Racing Club en 1978. Los míticos equipos del fútbol argentino también serán recordados en "Pasión de Multitudes", como la Máquina de River, el Racing de José, los Matadores de San Lorenzo, el Rojo multicampeón de América, el Estudiantes de Zubeldía, el Ferro de Griguol, el Newell’s de Bielsa y el Boca de Bianchi, entre otros. El reconocido historiador remarcó que "el objetivo de la muestra es doble, por un lado invitar a aquellas personas que les gusta el fútbol a repasar la historia del deporte, sorprenderlas con datos desconocidos y asombrarlas con algunas piezas muy significativas; así como entretener a quienes no son fanáticos del fútbol pero sí disfrutan de una exhibición armada con la seriedad y el profesionalismo que distingue al Museo Histórico Nacional". "Y nuestro segundo objetivo es que mucha gente que no ha venido al museo lo descubra y también conozca nuestras otras colecciones, nuestras exhibiciones centradas sobre todo en la historia argentina del siglo XIX", señaló Di Meglio. Gran parte de los objetos que se van a exhibir fueron prestados por coleccionistas privados, como Marcelo Ordás y Hernán Giralt, pero también tuvieron un rol fundamental los archivos, museos y áreas históricas de los clubes, además de préstamos directos de jugadores y jugadoras, que conservan sus camisetas y cintas de capitanía. Sin embargo, tal vez uno de los más excéntricos objetos de la muestra sea Napoleón, un perro callejero embalsamado que se convirtió en cábala de Atlanta: el can entraba a la cancha del Bohemio con los jugadores, posaba para las fotos y se había transformado en la mascota del club. Pero su ascenso a la categoría de leyenda se dio el domingo 22 de noviembre de 1936. luego de asustarse por un petardo y refugiarse en el vestuario local, el perro apareció en la cancha justo cuando los de azul y amarillo iban perdiendo 5 a 1 contra Talleres de Remedios de Escalada: el partido terminó 5-5 y todos atribuyeron la remontada al pichicho. A pesar de que un auto lo atropelló y mató en 1938, la tragedia no pudo frenar la idolatría de los hinchas bohemios hacia Napoleón: el cuerpo del perro fue embalsamado y aún hoy suele aparecer en momentos importantes de la vida del club de Villa Crespo. Otro de los objetos en exposición que está rodeado de una mística particular y por esa razón es el favorito del historiador Daniel Sazbón, curador de "Pasión de multitudes". En diálogo con NA, el también docente destacó "una escultura pequeña que el club Huracán le regaló a su ídolo Guillermo Stábile (goleador del Mundial de Uruguay 1930 con la Selección argentina) cuando se fue a jugar a Europa". "Según la tradición de su familia, la estatuilla se cayó y se rompió la pierna en el mismo momento en que Stábile sufrió una grave lesión en Italia", añadió Sazbón. Pero la exposición no sólo será una muestra de objetos, sino que también analizará la relación del fútbol con la prensa, la política, y la cultura popular. "El fútbol se popularizó desde la primera década del Siglo XX y se volvió un espectáculo masivo después de 1920: en esos años fue cuando se volvió algo tan fuerte. Desde la llegada de la política de masas en 1916 hubo atención de los gobiernos hacia el fútbol", explicó el curador de la muestra. En ese sentido, recordó que el presidente Marcelo T. de Alvear y el dictador Agustín P. Justo "no sólo iban a las canchas sino que participaron en el mundo del fútbol". "Y el Estado comenzó a asistir a clubes para conseguir terrenos, construir estadios o enfrentar dificultades financieras

Esta ayuda estatal aumentó mucho durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, que tuvo una relación muy cercana al fútbol", añadió en declaraciones a Noticias Argentinas. La historia de la pasión y la pasión por la historia conjugadas en una muestra y para seguir envalentonando a los hinchas argentinos. PT/KDV NA