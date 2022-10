El portugués Cristiano Ronaldo pidió disculpas desde sus redes sociales tras haber sido sancionado por Manchester United con un partido (no estará ante Chelsea) por su decisión de abandonar Old Trafford antes del final del partido que ayer su equipo le ganó 2-0 a Tottenham Hotspur, por la duodécima fecha de la Premier League.

"Siempre he intentado ser un ejemplo para los más jóvenes. Lamentablemente eso no es siempre posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. Ahora siento que debo trabajar duro en Carrington y apoyar a mis compañeros", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.

"Esto es el Manchester United. Ceder ante la presión no es una opción. Pronto estaremos jugando de nuevo", garantizó el delantero horas después de que Manchester United anunciara su exclusión de la delegación para el partido del sábado próximo ante Chelsea por la fecha 13 de la Premier League.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir respetuosamente y jugar de esa manera hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores", precisó en un mensaje que reprodujo ANSA.

MIRÁ TAMBIÉN Oberá TC le ganó por primera vez a Quimsa en la Liga Nacional de Básquetbol

Luego sostuvo que eso "no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones".

"Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado", resaltó.

"Pero desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento nos lleva lo mejor. Ahora mismo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego".insistió.

"Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y United debemos mantenernos de pie. Pronto estamos juntos de nuevo", cerró su extenso comunicado acompañado de un emoji de un brazo flexionado y el impacto de las palmas de dos manos. A los 37 años su carrera transita por la recta final. (Télam)