El Manchester City de Inglaterra anunció hoy que llegó a un "principio de acuerdo" con el Borussia Dortmund de Alemania por el arribo del delantero Erling Haaland para el segundo semestre del año. "El Manchester City puede confirmar que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al Club el 1 de julio de 2022", anunció el conjunto inglés en sus redes sociales, donde añadió que "la transferencia permanece sujeta a que el Club finalice los términos con el jugador". Antes de la confirmación, el entrenador Josep Guardiola había expresado en conferencia de prensa: "Me encantaría hablar pero no debo. El City me ha pedido que no hable del tema por razones legales, lo siento. Ya habrá tiempo para hacerlo". El club inglés pagará los 60.000.000 de euros que vale la cláusula de rescisión que tenía con el Dortmund, donde su vínculo finalizaba a mediados de 2023. El jugador firmará un contrato por cinco temporadas con el City y cobrará 25.000.000 de euros netos por año, por lo que se convertirá en el mejor pago del plantel. Haaland, de 21 años, estuvo en el radar de los principales clubes de Europa, como el Real Madrid de España y hasta el Barcelona, pero finalmente su destino estará en la Premier League. Su arribo pone un halo de incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez, quien está en River hasta junio y ya Guardiola pidió que llegue para hacer la pretemporada, luego de que el conjunto inglés abonara más de 20 millones de dólares por su ficha. FG/KDV NA