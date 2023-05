Manchester City, equipo del argentino Julián Álvarez, buscará hoy mantenerse como único líder de la Premier League inglesa cuando visite al Everton en un partido válido por la 36ta fecha.

Los "ciudadanos" suman 82 puntos y le llevan uno de ventaja al Arsenal, que será local del Brighton de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte.

La jornada en Inglaterra tendrá los siguientes partidos: Brentford vs. West Ham (10.00, Star+); Everton vs. Manchester City (12.30, ESPN y Star+) y Arsenal vs. Brighton (12.30, ESPN y Star+).

Lunes: Leicester City vs. Liverpool (16.00, ESPN y Star+).

- Resultados -

Sábado: Southampton 0-Fulham 2; Aston Villa 2-Tottenham 1; Manchester United 2-Wolverhampton 0; Chelsea 2-Nottingham Forest 2; Leeds 2-Newcastle 2; Crystal Palace 2-Bournemouth 0.

-.Posiciones-

Manchester City 82 puntos; Arsenal 81; Newcastle y Manchester United 66; Liverpool 62; Tottenham y Aston Villa 57; Brighton And Hove 55; Fulham 51; Brentford 50; Chelsea y Crystal Palace 43; Wolverhampton 40; Bournemouth 39; West Ham 37; Nottingham Forest 34; Everton 32; Leeds United 31; Leicester City 30; Southampton* 24.

* Descendió a la segunda división. (Télam)