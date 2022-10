Manchester City, con el argentino Julián Álvarez de titular, igualó 0-0 frente al FC Copenhague, en Dinamarca, en el marco de la cuarta fecha del Grupo G de la Champions League. Los Citizens y el equipo de los leones se midieron en el Parken Stadion, en donde el delantero de la Selección argentina completó la totalidad del encuentro, y su equipo quedó a un paso de los octavos de final. El primer tiempo fue bastante movido, ya que a los 10 minutos el City marcó un golazo, pero el derechazo de Rodrigo fue anulado pro el VAR, que advirtió una mano previa de Riyad Mahrez, quien un rato más tarde tuvo la chance de abrir el marcador mediante un penal que finalmante contuvo el arquero arquero Kamil Grabara. Pero esto no fue todo, el delantero de Argelia debió retirarse lesionado y cerca de la media hora de juego Sergio Gómez vio la tarjeta roja tras sujetar a Viktor Claesson, quien se iba de cara al gol, y dejó al Manchester City con diez. En el complemento, el encuentro fue todo lo contrario, y prácticamente no hubo situaciones claras de gol para ninguno de los dos equipos. Copenhague, siendo local y jugando con uno más, intentó ganar el partido y sometió al conjunto de Inglaterra que se conformó con el empate que lo hizo llegar a los 10 puntos en su grupo y quedó a un punto de los octavos de final. Por su parte, también en el primer turno, Juventus recibió un duro revés en su visita al humilde Maccabi Haifa y cayó por 2 a 0 en un encuentro que tuvo el agravante de la lesión de Ángel Di María. En el encuentro que fue válido por la cuarta jornada del Grupo H, Omer Atzili con un doblete le dio el triunfo al equipo de Israel que sueña matemáticamente con avanzar a octavos de final o al menos quedar tercero para disputar la Europa League en un grupo que comparte con el París Saint-Germain y Benfica. El conjunto israelí sorprendió en el arranque del encuentro y, a través de un certero cabezazo del atacante de 29 años, se puso en ventaja. A partir de ahí, el elenco italiano fue en busca del empate, pero no llegó con peligro al arco rival, más allá de algunas jugadas aisladas. Además, para complicarse aún más la jornada, Di María tuvo que salir reemplazado, ya que se lesionó mientras corría por llegar a una pelota, sintió una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha y el delantero polaco Arkadiusz Milik tuvo que ingresar en su lugar. Con el triunfo a su favor, el conjunto local apostó al contragolpe para aumentar la diferencia y encontró la misma en la agonía de la primera etapa, nuevamente por medio de Atzili. En el complemento la Juventus dominó el juego en su toralidad, pero no lograron penetrar el planteo que utilizó su rival y dejó su clasificación más que comprometida en un grupo que PSG y Benfica le llevan cinco puntos de ventaja con seis en juego. Es que justamente, en el otro cotejo del Grupo H, PSG, sin Lionel Messi, y Benfica repartieron puntos en Portugal al igualar 1 a 1 y continúan como punteros de su zona. Kyliam Mbappé adelantó a los de Francia por medio de un penal, tras una falta que recibió Juan Bernat, mientras que Joao Mario, también desde los 12 pasos, igualó el pleito para "las Águilas" luego de que Marcos Verratti derribe a Rafa Silva. El Real Madrid no pudo en su visita al Shakhtar Donetsk e igualó de forma agónica 1 a 1, en Ucrania, por el Grupo F y quedó a un paso de lograr la clasificación a los octavos de final. Olekasandr Zubkov adelantó a los ucranianos, mientras que Antonio Rüdiger, con un cabezazo en el último minuto, le dio la igualdad al equipo "Merengue". Por su parte, Borussia Dortmund y Sevilla igualaron 1-1 en el marco de la fecha 4 del Grupo G de la UEFA Champions League. En el equipo español, que comanda Jorge Sampaoli, contó con los argentinos Marcos Acuña y Erik Lamela desde el arranque. El encuentro que se disputó en suelo alemán, en el el estadio Signal Iduna Park, contó con las conquistas de Jude Victor William Bellingham, para los locales, mientras que Tanguy Nianzou, igualó para la visita. Además, el Chelsea reafirmó la levantada de la mano de su flamante entrenador, Graham Potter, y venció como visitante al Milan por 2 a 0 con los tantos de Jorginho, de penal, y Pierre Aubameyang, quedando así como el nuevo líder del Grupo E con siete unidades. Por último, Celtic cayó como local ante el Leipzig por 2 a 0, con los tantos de Timo Werner y Emil Forsberg, mientras que Dinamo Zagreb igualó con el Red Bull Salzburgo 1 a 1, con los goles de Nicolás Seiwald y Robert Ljubicic. LG/SPC NA