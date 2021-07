Mañana y el lunes habrá carreras en el hipódromo Argentino de Palermo. El domingo serán 10 pruebas comunes desde las 13.30 hasta las 18, mientras que el lunes serán 12 carreras y se destaca el Clásico Perú, una prueba de Grupo 2 sobre 1.800 metros con 7 caballos en las gateras y con un premio de 655.000 pesos.

Sandino Ruler, un hijo de Roman Ruler, surge como el favorito con la monta del jockey cordobés Juan Carlos Noriega. Como enemigo está Perverso Dubai, un hijo de E. Dubai que será corrido por el jinete Adrían Giannetti.

La carrera se largará en el noveno turno -16.30- y es muy atractiva por la presencia de Power Up, Guest Seattle, Es Torrent, Le Rock, Perverso Dubai, Sandino Ruler y Chemín Du Ciel.

La reunión de mañana en Palermo no tiene ningún hándicap y tampoco ningún clásico. La carrera mejor rentada es el Premio Oh Sun sobre 1.600 metros que se largará en el primer turno y tiene un premio de 360.000 pesos. Es para potrancas de 3 años no ganadoras.

En el tercer turno se correrá el Premio Dana Flower sobre 1.600 metros para potrillos de 3 años que no hayan ganado. El premio también es de 360.000 pesos.

Palermo ya está promocionando la jornada hípica Viví un Día en Las Carreras, una reunión hípica a llevarse a cabo el sábado 31 de julio. Ese día se correrán los clásicos Luís María Campos y Miguel Cané, ambos de Grupo 2. (Télam)