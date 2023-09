El presidente de Argentinos Juniors, Cristián Malaspina, habló de lo que fue la salida de Gabriel Milito como entrenador del equipo y afirmó que es un director técnico al que "le cuesta convivir con la derrota"

Además, reconoció que Pablo Guede es quien más posibilidades tiene de ser el sucesor del ex Independiente. El mandatario del club de la Paternal rompió el silencio tras la inesperada salida de Gabriel Milito como director técnico del "Bicho", donde estaba hace dos años y medio y habiendo renovado hasta 2027: "No me lo imaginaba. Básicamente, teníamos el objetivo claro de salir campeón. Gabriel es un técnico al que le cuesta convivir con la derrota, después de todo lo que vivió en ese Barcelona maravilloso. Quedar afuera de la Copa Argentina fue muy duro". Además, Malaspina reveló un episodio que sufrió el ex entrenador de Estudiantes de La Plata tras la derrota ante Arsenal de Sarandí en la segunda fecha de la Copa de la Liga: "Post partido contra Arsenal, nos dijo que tenía un tema de salud, que tuvo un pico de estrés. En el vestuario me dijo que no tenía más fuerzas, que no me quería hacer perder el tiempo. Intentamos convencerlo, pero la decisión estaba muy firme". Por otra parte, el presidente de Argentinos Juniors reconoció que intentó convencer a Milito de que siga al mando del proyecto y deslizó que Pablo Guede está cerca de ser el reemplazante del oriundo de Bernal: "Milito me dijo que el próximo entrenador va a poder coronar todo lo que él armó. Hablamos, pero no pude darlo vuelta. Le agradezco por todo lo que hizo. Ahora tenemos que mirar para adelante. Pablo Guede es el entrenador que más posibilidades tiene, todavía estamos cerrando algunos detalles". En caso de limar aquellos detalles que separan a Pablo Guede del "Bicho", el entrenador de 48 años tendría su undécima experiencia al mando de un equipo tras haber debutado, como director técnico, en El Palo de España y haber pasado por Nueva Chicago, Palestino de Chile, San Lorenzo de Almagro, Colo-Colo de Chile, Al Ahli de Arabia Saudita, Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa de México y por el Málaga de España, su último paso donde dirigió 14 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 9. AMP/AMR NA