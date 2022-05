Deportivo Maipú de Mendoza y Tristán Suárez igualaron esta tarde 1 a 1, en la prosecución del partido suspendido a los 43 minutos de la etapa inicial por agresión al arquero del conjunto visitante, Cristian Correa, cuando ganaban los cuyanos por 1 a 0 por la séptima fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro había sido suspendido el 23 de marzo pasado a los 43 minutos del primer tiempo en el estadio Omar Higinio Sperdutti de Deportivo Maipú, en Mendoza, debido a que una bengala lanzada desde la parcialidad local impactó en la espalda del arquero de Tristán Suárez, Crisitan Correa, quien debió ser asistido por los médicos de ambos planteles, cuando se imponía el equipo cuyano por 1 a 0.

El desenlace del partido pasó a resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dispuso su prosecución en cancha neutral y sin público, y le descontó 3 puntos a Deportivo Maipú por los incidentes ocurridos en su estadio.

Al momento de la suspensión se imponía el "Botellero" mendocino por 1 a 0 con tanto anotado por Bruno Nasta, a los 26 minutos de aquel primer tiempo.

Esta tarde, se jugaron dos tiempos de 24 y 23 minutos cada uno, en el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, al cabo de los cuales el "Lechero" logró igualarlo por intermedio de Braian Oyola, a los 6 del primer mini período.

Con este empate, Maipú llegó a las 19 unidades y está decimoctavo; mientras que Suárez acumula 10 puntos y abandonó la última posición, en la que quedó Ramón Santamarina de Tandil.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 34 puntos; San Martin de Tucumán 29; Brown de Adrogué 27; Chacarita Juniors 26; All Boys 25; Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires, Instituto de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto 24; Deportivo Madryn 23;

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Quilmes y Almagro 22; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 21; Deportivo Riestra y Guillermo Brown de Puerto Madryn 20; Nueva Chicago, Deportivo Maipú de Mendoza y Almirante Brown 19; San Martin de San Juan, Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata 17;

Deportivo Morón y Atlanta 16; San Telmo 15; Atlético de Rafaela y Mitre de Santiago del Estero 14; Ferro Carril Oeste y Temperley 13, Flandria y Güemes de Santiago del Estero 12; Sacachispas y Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9. (Télam)