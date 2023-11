El club Mainz de la Bundesliga alemana le rescindió hoy el contrato al delantero Anwar El Ghazi después de sus manifestaciones públicas sobre el conflicto en la Franja de Gaza, lo que motivó la apertura de una causa judicial por posible "alteración del orden público".

La institución germana comunicó la finalización "con efecto inmediato de la relación contractual con Anwar El Ghazi" por sus posteos en las redes sociales, señalados por promover "discursos del odio".

El Ghazi, nacido en la periferia de Róterdam en una familia de orígenes marroquíes, había quedado suspendido por su club el 17 de octubre tras publicar un contendido sobre la guerra entre Israel y Hamás que fue considerado "inaceptable" y no ajustado "a los valores del club".

El jugador posteó la frase "del río al mar, Palestina será libre", un lema visto como un llamamiento a la destrucción de Israel, aunque también interpretado por otros sectores como una petición de igualdad de derechos entre palestinos e israelíes.

Pese a la sanción provisional, El Ghazi ratificó su postura inicial con un nuevo mensaje en redes: "No me arrepiento o no tengo remordimientos sobre mi postura. No me distancio de lo que dije o de estar, hoy y hasta mi último aliento, en favor de la humanidad y de los oprimidos".

El Ghazi, de 28 años, fue fichado por Mainz en septiembre pasado y disputó apenas 51 minutos, repartidos en tres partidos de la Bundesliga. (Télam)