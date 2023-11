Como candidato a vicepresidente de Boca, Mauricio Macri le pidió a quien ocupa actualmente ese cargo y se postula para conducir el club, Juan Román Riquelm, que aparte a los 13 mil socios que denunció como irregulares para que las elecciones se puedan celebrar este domingo

El ex presidente de la Nación junto a Andrés Ibarra, candidatos de la oposición, aclararon los motivos que los llevaron a realizar esta presentación y explicaron que su intención es que los comicios puedan desarrollarse este domingo 3 de diciembre. Riquelme que los 13 mil socios que pasaron de adherentes a activos repentinamente (las irregularidades mencionadas) no participen de los comicios. "Román (Riquelme), tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corre a esos señores que entraron al padrón cuando no tenían que haber entrado, violando los derechos de aquellos que venían pagando la cuota adherente con la esperanza de un día ser socios. Corré a estos 13.000 y votamos el domingo, que es lo que todos queremos", sostuvo Macri. En la misma línea, agregó: "Y ahí veremos si la gente quiere continuar con esta forma de conducir al club, o volver a lo que supimos tener, que es un club profesionalizado, organizado, poniéndolo por encima de todos". Las elecciones se suspendieron porque el Juzgado Nacional de Primera Instancia Civil Nº 11 comunicó que encontró "situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio". LG/AMR NA