Luthier Blues, con la monta del jockey Brían Enrique, ganó hoy por ocho cuerpos sobre Zamindar Quit el Clásico Irlanda, una prueba de 1.000 metros con un premio de 1.510.000 pesos, que se corrió en el duodécimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Le Blues, pagó un dividendo de 1,60 por boleto y empleó un tiempo de 53s 88/100 para la recta de arena.

No fue carrera, porque Luthier Blus fue el mejor velocista del año 2001, fue ganador del Gran Premio de Grupo 1 Félix de Alzaga Unzué y no corría desde diciembre del año pasado. Hoy volvió y no le perdonó la vida a ninguno de sus rivales. En los últimos 500 metros fue una máquina de correr.

Venía de ganar sus últimas 6 carreras y hoy tiene un récord de 10 triunfos oficiales sobre 16 competencias. Sus números son terminantes.

"El 1 de mayo vamos a correr de nuevo. Hoy queríamos ver como estaba y la verdad es que está mejor que nunca", señaló su entrenador Gonzálo Sarno.

Hasta los 500 metros vino Abuelo Gregorio disputándole la punta a Luthier Blues, quien ya en los 400 metros finales comenzó a despegarse de sus rivales para llegar solito al disco.

Toda la gente que estaba en el hipódromo rompió en un aplauso. Es que quieren a este caballo y lo demuestran en cada actuación.

Brían Enrique, su jockey, agregó que "el caballo está entero, corrió siempre cómodo y en los 300 metros finales se despegó hasta el disco".

Luthier Blues defiende los colores del stud Xirby´s de la ciudad de Azul. En el regreso al pesaje hubo mucha gente de esa ciudad que viajó especialmente para ver a Luthier Blues, un velocista de marca mayor que se ha ganado el cariño del público burrero.

Fue un final feliz para Luthier Blues en la noche de Palermo. Con caballos así el turf argentino alcanza jerarquía. En su próxima carrera , por si hoy no lo vio, vaya porque se trata de un gran espectáculo. (Télam)