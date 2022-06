Luthier Blues, con la monta del jockey Brian Enrique, ganó hoy por 4 cuerpos sobre Lorenzo Rye el Clásico Coronel Pringles, una prueba de 1.000 metros con un premio de 1.500.000 pesos que se corrió en el décimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Le Blues y House Rules, pagó un mísero dividendo de 1,30 por boleto y empleó un tiempo de 53s 67/100 para la recta de arena seca.

Luthier Blues ya no encuentra rivales. Hoy logró su octavo triunfo consecutivo y cuenta con una campaña de 12 victorias oficiales sobre18 salidas. Es una máquina de correr y de ganar . No tiene y no encuentra rivales que le hagan algo de sombra. Verlo en acción es un gran deleite. La familia burrera lo tiene por ídolo y bien merecido lo tiene.

Hoy, la carrera fue pareja hasta los 500 metros. Hasta ahí vino King Prize y Elcisa disputándose la punta. Lutjier Blus vino acompañando por el medio de la cancha.

A partir de los últimos 300 metros Luthier Blus comenzó a correr de verdad y la carrera llegó a su fin. Fue otra demostración contundente. Su jockey Brían Enrique lo tocó un poquito con la fusta y el caballo salió con todo hacia el disco.

Fueron 4 cuerpos de ventaja sobre Lorenzo Rye pero pudieron ser más. La gente de la ciudad de Azul volvió a festejar en el hipódromo de Palermo. Su fama y su prestigió ya exigen un cambio de distancia. En la recta ya demostró todo y se quedó sin rivales de envergadura.

Los parciales fueron de 20s 93/100 para los 400 metros y de 42s 38/100 para los 800 metros. El tercer lugar, a medio cuerpo, fue para Agiosto. Tanto Lorenzo Rye como Agiosto atropellaron desde atrás para quedarse con el segundo y tercer puesto. Elcisa y Storm Dynámico terminaron en el cuarto y quinto lugar.

"Nos emociona que la gente faltando 350 metros comience a aplaudir. Eso es maravilloso porque se nota el cariño que le tienen. Vamos a decidir si cambiamos la distancia. Nos juntaremos en la ciudad de Azul y ahí veremos como seguimos", dijo muy emocionado su entrenador Gonzalo Sarno.

Punto final para Luthier Blues, el mejor caballo de la Argentina hoy por hoy y con todo el cariño del público burrero. ¿ Habrá sido esta la última de Luthier Blues en 1.000 metros?

Luthiers Blues tiene 4 años, defiende los colores del stud Kirby`s de Azul y fue criado en el haras El Paraíso. Ahora vendrá una decisión difícil para su futuro. (Télam)