El zaguero central de Huracán Lucas Merolla, quien atraviesa un conflicto con la dirigencia del club a causa de que aún no renovó su contrato, aseguró hoy que "no hay lugar en donde me sienta mejor que en Huracán" y lamento que la negociación haya perdido privacidad para convertirse en "mediática".

Merolla, en declaraciones a TyC Sports efectuadas en el predio de La Quemita, en donde se entrena el plantel del "Globo", aseguró "No hay lugar en donde me siente mejor que en Huracán, siempre lo dije".

El zaguero se refirió a esta realidad conflictiva y expresó "No es un lindo momento el que me toca pasar, intento de la mejor manera mantener mis principios y cuidar mi futuro. Tengo que estar fuerte para seguir adelante y hablar con la dirigencia para llegar a un acuerdo para quedar todos contentos".

Merolla finaliza su contrato con Huracán el próximo 30 de junio y tuvo dos ofertas concretas para continuar su carrera, una por parte de un club de Letonia y la restante por parte de Boca Juniors, desechada por la dirigencia del "Globo" por no colmar las expectativas económicas.

"No me gustó que esto haya dejado de ser privado para ser mediático, no es bueno que la información de un contrato salga al aire, los mejor es mantener un buen dialogo", enfatizó el futbolista.

En cuanto a el rumor de que iba a firmar un precontrato con Boca añadió: "Se dijo de todo, saben que no firmaría un precontrato, fue una lastima escuchar tantas cosas, mi familia está detrás y ve todo eso y saben que no soy una persona así".

Al no renovar su contrato, el zaguero no trabaja con sus compañeros y sobre ello señaló: "Estoy trabajando diferenciado, entiendo a la dirigencia. No pude ir a ver el partido contra Banfield (el pasado lunes) y alenté a mis compañeros desde casa, para mi y mi familia fue duro, estamos acostumbrados a ir al Ducó".

Sobre su futuro, Merolla enfatizó: "No descartó nada, hablo con la dirigencia para llegar a un acuerdo que sea lo mejor para ambos, esperemos que transcurran estos días, hay predisposición de las dos partes para un buen acuerdo".

Finalmente, Merolla fue claro al señalar: "Nadie me llena la cabeza con 28 años y con mujer e hijos, nadie me va a andar diciendo que tengo que hacer". (Télam)