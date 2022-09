El defensor de la Fiorentina, Lucas Martínez Quarta, pasó de estar en plena consideración de Lionel Scaloni a quedar excluido de la última fecha FIFA, pero aún sueña con representar al país en el Mundial de Qatar 2022. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, y con una fecha amistosa ante Emiratos Árabes una semana antes del comienzo de la competencia para Argentina, el ex River sabe que perdió terreno en la lista de convocados pero que aún tiene chances de ser convocado por el entrenador. El presente del defensor central en el equipo italiano es de selección, al no haber sido convocado llamó la atención y el jugador reconoció que no pierde la cabeza. "Al tener el pasaje uno ya se hacía otra ilusión, pero acá decide el entrenador. Voy a sentirme parte del proceso. Es difícil no estar en la última convocatoria, pero la esperanza está siempre. Tengo que hacerlo de la mejor manera", comentó. Y continuó: "La ilusión era un poquito más si estaba. Estoy peleando un lugar con grandes defensores. Solo me queda tratar de jugar lo más posible y estar a disposición. Si no voy, me tocará apoyar a los que fueron mis compañeros hace poco y desearles lo mejor. Se formó un gran grupo". La gran cantidad de jugadores en la posición dejó a Martínez Quarta en el camino a Qatar y ante esto remarcó: "Es volver de cero a pelearla y trabajar de la mejor manera para volver a estar ahí arriba. La Selección Argentina es muy cambiante y no te espera. Hay que estar preparado siempre para todo. No todo se termina acá en este Mundial. Voy a pelear hasta el final, preparado para la elección que sea". JPA/SPC NA