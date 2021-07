Sin un reemplazo para el lesionado Lucas Alario, el entrenador de la Selección argentina sub 23, Fernando "Bocha" Batista, anunció esta noche los 22 futbolistas que viajarán a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos, a partir del próximo 22 de julio. No hubo sorpresas respecto de la convocatoria, ya que este grupo de jugadores estaba entrenando en el predio de Ezeiza desde hace un par de semanas y también viene en el proceso junto al entrenador. "Bocha" Batista, en la preselección de 50 futbolistas, había incluido nueve "mayores" de 24 años, de los cuales tres podían ser convocados. Sin embargo, por diferentes razones, solo estará el arquero del Cádiz de España Jeremías Ledesma, mientras que no estarán Enzo Pérez, Carlos Izquierdoz, "Nacho" Fernández, Sebastián Driussi, Ángel Correa, el lesionado Alario, más los guardametas Juan Musso y Agustín Marchesín. La Selección argentina masculina, dos veces ganador de la medalla dorada olímpica (en Atenas 2004 y Beijing 2008), tuvo un sorteo complicado de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y debutará en el grupo C frente a Australia, en los papeles el rival más débil, el 22 de julio en Sapporo a partir de las 7:30 (hora argentina) y un día antes de la ceremonia inaugural. Luego, el conjunto albiceleste se mantendrá en la misma sede para el segundo juego, el domingo 25 de julio desde las 4:30, cuando se empiece a poner complicado ante Egipto, que podría tener a su estrella Mohamed Salah, si recibe la autorización del Liverpool en las próximas horas. España, campeón europeo sub 21 y que será el último rival el miércoles 28 de julio a las 8:00, finalmente no tendrá como "refuerzo" a un referente como Sergio Ramos, pero sí a seis jugadores que actualmente están con "La Furia": el arquero Unai Simón, Eric García, Pedri, Pau Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. La siguiente es la lista completa de convocados por Fernando Batista para la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: Arquero: Jeremías Ledesma (Cádiz de España), Lautaro Morales (Lanús) y Joaquín Blázquez (Talleres de Córdoba). Defensores: Hernán de la Fuente (libre), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid), Leonel Mosevich (FC Vizela de Portugal), Facundo Medina (Lens de Francia), Francisco Ortega (Vélez), Claudio Bravo (Portland Timbers de Estados Unidos). Mediocampistas: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Santiago Colombatto (León de México), Tomás Belmonte (Lanús), Martín Payero (Banfield), Fernando Valenzuela (Famalicao de Portugal), Alexis Mac Allister (Brighton de Inglaterra), Thiago Almada (Vélez). Delanteros: Ezequiel Barco (Atlanta United de Estados Unidos), Agustín Urzi (Banfield), Pedro de la Vega (Lanús), Adolfo Gaich (Benevento de Italia) y Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú de Rusia). FG/DP/GAM NA