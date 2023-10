Los Teros se enfrentarán mañana por primera vez en la historia a los All Blacks en un partido correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023 que marcará un antes y un después para el rugby uruguayo

Hasta el momento, el seleccionado uruguayo nunca pudo medirse frente a la potencia más grande del rugby mundial y hay mucha expectativa en el país por ver cómo será ese primer cruce en el que los neozelandeses no deberían tener problemas para ganar por un amplio marcador, el cual se llevará a cabo a partir de las 8 en Lyon. Para poner en contexto: el rugby en Uruguay hoy por hoy es mayoritariamente amateur y solo algunos de sus jugadores se desempeñan en equipos europeos, muchos de ellos que no son de primer nivel

Lo cierto es que el rugby en el país vecino viene creciendo a pasos agigantados e intenta imitar la estructura que supo construir en el último tiempo la misma disciplina en la Argentina

Uruguay solamente logró ganar cuatro partidos en la historia del Mundial de Rugby: 1999 por 27-15 a España, 2003 por 24-12 a Georgia, 2019 por 30-27 a Fiji y en este 2023 por 36-26 a Namibia

Poder medirse ante los All Blacks para Uruguay es un privilegio y así lo destacó el hooker Guillermo Pujadas, quien declaró al sitio Scrum: "Es el sueño de cualquier rugbista enfrentarse a los All Blacks, desde que soy chiquito son mis ídolos. Es un enfrentamiento durísimo tanto a nivel mental como físico, por lo que estamos afinando detalles para hacer el mejor partido posible"..Formaciones de Uruguay y los All Blacks:. Nueva Zelanda: 1- Ofa Tu ungafasi, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Samuel Whitelock, 5- Tupou Vaa i, 6- Shannon Frizzel, 7- Sam Cane (cap), 8- Luke Jacobson, 9- Cam Roigard, 10- Richie Mo unga, 11- Leicester Fainga anuku, 12- Jordie Barrett, 13- Anton Lienert-Brown, 14- Will Jordan, 15- Damian McKenzie.. Entrenador: Ian Foster. Los Teros: 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Diego Arbelo, 4- Ignacio Dotti, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Lucas Bianchi, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Arata, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (cap), 13- Tomás Inciarte, 14- Gastón Mieres, 15- Rodrigo Silva.. Entrenador: Esteban Meneses