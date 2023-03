El entrenador de Newell's Old Boys, Gabriel Heinze sostuvo que los "equipos que proponen son los que se equivocan, porque los que no tienen la pelota entonces no fallan nunca", al analizar el partido que su equipo empató 1 a 1 pero mereció perder esta noche ante Colón en Santa Fe.

"Después, no sé si el empate está bien o no. No me pongo a analizar eso, pero no exagero si digo que me vuelvo contento a Rosario por lo que hizo el equipo esta noche. Y es verdad que cometimos errores, pero es lógico porque a todo equipo que propone le pasa. El que no lo hace, parece que nunca se equivoca", apuntó el "Gringo" en la conferencia de prensa pospartido.

"Por eso estoy muy orgulloso de mis jugadores, ya que se están identificando con la línea de juego que proponemos, y a su vez yo me identifico con ellos por todo lo que dejan en la cancha", completó Heinze.

Newell's fue inferior al Colón de Néstor Gorosito, que no puede salir del último lugar de las posiciones y es el único que no ganó en el campeonato de la LPF en siete fechas, pero Heinze eligió referirse a otras cuestiones. (Télam)