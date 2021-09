Miguel Silva, exvicepresidente de Arsenal y admirador de la gestión de Julio Grondona al frente de la AFA, resaltó que aquellas personas que "polemizaron" con el dirigente más importante en la historia del fútbol local "fueron una mínima expresión" a lo largo de su vida.

"Los que polemizaron con Grondona fueron una mínima expresión. Creo que muchos ni siquiera lo conocían en profundidad", dijo Silva, quien argumenta "no saber" cuándo conoció al máximo exponente de la dirigencia futbolística argentina, que este sábado hubiese cumplido 90 años.

"Yo empecé como dirigente en Arsenal en 1982. Y ahí en el club, obviamente, siempre fue una referencia" expuso el exdirectivo, en relación a uno de los fundadores de la entidad de Sarandí, allá por enero de 1957.

"Crecí con distintas Comisiones Directivas en el club. Y siempre en Arsenal fuimos receptores de sus enseñanzas políticas", confió Silva a Télam.

"Mayoritariamente, sus gestiones siempre fueron aprobadas por todos sus pares" sostuvo el exdirectivo, respecto de quién se erigió en el conductor de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1979 al 30 de julio de 2014, fecha en la que falleció a los 83 años.

"Todo lo que consiguió (Julio) Grondona lo hizo con carisma y gestión. Y tuvo muchos logros", elogió Silva, quien fue vicepresidente de Julio Ricardo (hijo del también empresario ferretero) en la institución bonaerense.

Para el exvice de Arsenal, uno de los principales méritos expuestos durante los ciclos de Grondona como titular de AFA residió en "el hecho de que todos los clubes éramos iguales. Esa democracia nunca había existido antes".

"Cualquiera pudo salir campeón y cualquiera podía irse al descenso", manifestó.

"De hecho hasta Arsenal descendió en 1984 y él no hizo nada para impedirlo", dijo Silva, en referencia al retroceso del club de Sarandí de la vieja Primera B a la Primera C por aquellos años.

"Su forma de conducción generó una imagen muy potente, sobre todo a nivel mundial. Mucho más reconocido que a nivel local", manifestó Silva sobre la importancia que alcanzó Grondona como vicepresidente de FIFA, a cargo del departamento de Finanzas.

"No sé si fui su amigo. Sí me considero que me honró siendo una persona absolutamente cercana", aclaró Silva, que destacó también "la tarea silenciosa" que hacía en la barriada de Sarandí "ayudando a vecinos" en su corralón de materiales, dándoles "para que compren fiado y vayan pagándole, de a poco".

"En Sarandí, Avellaneda y zonas aledañas, el nombre de Grondona es una referencia ineludible. Y él no se jactaba de ayudar a los vecinos, pero eran cosas que ocurrían. Eso hasta habla mejor del hombre que del dirigente", destacó. (Télam)