Los punteros Agropecuario, que será local ante Alvarado de Mar del Plata, y San Martín de San Juan, que visitará a Defensores Unidos de Zárate, intentarán mañana consolidarse en la cima cuando jueguen por la 17ma. fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Agropecuario-Alvarado se jugará en el estadio Ofelia Rosenzuaig, de la ciudad bonaerense de Carlos Casares, mientras que Defensores Unidos-San Martín de San Juan lo hará en el Estadio El Gigante de Villa Fox, ambos desde las 14.

Por la Zona B, celebrándose la 15ta. fecha, el puntero Chacarita recién jugará el domingo como local ante Brown de Adogué, desde las 16, por TyC Sports

La campaña de Agropecuario sorprende ya que el equipo dirigido por Gabriel Gómez no estaba entre los candidatos a estar en la punta e intentará recuperarse luego de caer en Jáuregui ante Flandria. Alvarado esta 17mo. y buscando escapar del descenso.

San Martín (SJ), con César Monasterio como DT, logro 12 de los pasados 15 puntos y enfrentará a un duro Defensores Unidos, que recién ascendido esta sexto a solo tres puntos de la cima. El CADU suma 10 sin perder de local con nueve triunfos y un empate.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Zona A (17ta. fecha) +

Sábado a las 11:00, Nueva Chicago-Almirante Brown.

Sábado a las 14:00, Temperley-Guemes, San Telmo-Patronato y Almagro-Gimnasia de Mendoza.

Domingo a las 15:00, Guillermo Brown-Flandria.

Domingo a las 16:00, San Martín de Tucumán-Deportivo Morón.

Lunes a las 21:10, All Boys-Defensores de Belgrano.

+ Zona B (15ta. fecha) +

Sábado a las 14.00: Aldosivi de Mar del Plata-Deportivo Riestra, en el Estadio José María Minella.

Sábado a las 21.30: Independiente Rivadavia-Deportivo Madryn, Chaco For Ever-Atlético de Rafaela y Tristán Suárez-Quilmes.

Domingo a las 15.30: Deportivo Maipú-Villa Dálmine.

Domingo a las 16.00: Mitre de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires y Chacarita Juniors-Brown de Adrogué.

Lunes a las 19.00: Racing de Córdoba-Ferro.

Lunes a las 20.35: Atlanta-Gimnasia de Jujuy.

+ Posiciones +

. Zona A: San Martín (San Juan) y Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Alte. Brown 24; San Martín (T) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; Defensores de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE), Almagro, Estudiantes (RC) y Flandria 19; Patronato, Brown (PM) y Chicago 18; Alvarado 16; All Boys 14 y San Telmo 12.

. Zona B: Chacarita 28 puntos; Deportivo Maipú 27; Independiente Rivadavia 25; Quilmes y Rafaela 23; Ferro y Gimnasia (J) 19; Aldosivi Estudiantes (BA), D. Madryn y Atlanta 18; Brown (A), Racing (C), Riestra y Mitre (SdE) 17; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10.

(Télam)