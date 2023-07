El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, derrotó hoy sobre el final del partido a Australia por 34 a 31 en el CommBank Stadium, en Sidney, para quedarse con su primer triunfo en el Rugby Championship, completada la segunda fecha.

Argentina, que había caído como local en su primera presentación frente a los All Blacks de Nueva Zelanda por un holgado 41 a 12, se recuperó con una actuación sólida y convincente que se alcanzó sobre el final del encuentro con un try marcado el ala Juan Martín González, luego convertido por Emiliano Boffelli.

Los Pumas tuvieron mucha actitud y pese a estar a dos minutos del final con un resultado adverso, no se rindieron y lograron un agónico try para quedarse con su primer triunfo en la edición 2023 del Rugby Championship.

Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries marcados por el rosarino Rodrigo De la Fuente, el capitán Julián Montoya, Mateo Carreras y Juan Martín González.

El fullback Emiliano Boffelli sumó dos penales y cuatro conversiones.

Para Australia, sumaron con los tries alcanzados por Len Ikitau, Nic White y Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase y Quade Cooper alcanzó un penal y cuatro conversiones

- Síntesis -

Australia: James Slipper (capitán), David Porecki y Allan Alaalatoa; Richie Arnold y Will Skelton; Jed Holloway, Fraser McReight y Rob Valetini; Nic White y Quade Cooper; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau y Mark Nawaqanitawase; Tom Wright. Entrenador: Eddie Jones

Argentina: Emiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martin González, Santiago Grondona y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 5 ' try Ikitau convertido por Cooper (AU), 11' penal Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 25' try De la Fuente convertido por Boffelli (A). Resultado parcial. Australia 10- Argentina 10.

Tantos en el segundo tiempo: 5' try Montoya convertido por Boffelli (A), 13 'try White convertido por Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 28 try Mateo Carreras convertido por Boffelli (A), 32' try 'Kerevi convertido por Cooper (AU), 35' try Nawaqanitawase convertido por Cooper (AU) y 39' try González convertido por Boffelli (A). Resultado final: Australia 31- Argentina 34.

Amonestado en el primer tiempo: 39' Arnold (AU)

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda) y Marius Jonker (Sudáfrica)

Cancha: Western Sidney, de Parrata (Australia) (Télam)