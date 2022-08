El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se tomó revancha al derrotar categóricamente esta tarde a su par de Australia por 48 a 17, en partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Rugby Championship.

El encuentro se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan y al término de la primera parte, los argentinos se imponían por 26 a 10.

La semana pasada en Mendoza, Australia derrotó a Los Pumas por 41 a 26, en el inicio del Championship.

En primer turno, Nueva Zelanda derrotó como visitante a Sudáfrica, al último campeón del mundo, por 35-23, encuentro disputado en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, en el segundo choque entre ambos.

Los Pumas al obtener esta tarde punto bonus, comparte con Australia primer puesto del Rugby Championship con cinco puntos, seguidos por Sudáfrica y Nueva Zelanda con cuatro.

Argentina marcó siete tries por intermedio de Juan Imhoff, Thomas Gallo (2), Jerónimo De la Fuente, Juan Martín González, Emiliano Boffeli y Tomás Albornoz, mientras que el mismo Boffelli aportó un penal y cinco conversiones.

Para el visitante marcaron dos tries su capitán James Slipper y Len Ikitau, en tanto que James O'Connor sumo un penal y dos conversiones.

Los Pumas, en su mejor producción desde la llegada del técnico australiano Michael Cheika, fueron ampliamente superiores a los Wallebies en todos los aspectos del juego.

La capacidad ofensiva del equipo argentino avasalló a una de las potencias mundiales, alcanzando además su mejor resultado en las diez ediciones del Championship.

Los puntos más altos de Los Pumas estuvieron en la organización del juego tanto en la parte defensiva y ofensiva, logrando un claro dominio en la lucha territorial y además fueron disciplinados.

En los primeros minutos los argentinos marcaron dos tries. El primero por medio del rosarino Juan Imhoff, tras una falla de manejo de los australianos, y el segundo gracias a Thomas Gallo, en un avance de los forwards, ambos convertidos por Boffelli para alcanzar un parcial de 14-0.

Luego Australia tomó el protagonismo de las acciones y empezó a atacar ara sumar su primer try en una jugada de ataque en la que Rob Valentini habilitó a su capitán Slipper. O'Connor lo convirtió y también sumó un penal para poner el marcador 10-14.

Los Pumas volvieron a dominar el juego y quebraron el ingoal australiano en dos oportunidades más. El tercer try lo marcó el rosarino De la Fuente, quien se lesionó en el movimiento de la jugada de ataque de los tres cuartos y que fuera reemplazado por Lucio Cinti, y el cuarto lo anotó el tercera línea González, tras un pase por elevación de Juan Cruz Mallia, para sellar el parcial favorable para Los Pumas de 26-10

En la parte complementaria, Australia tomó la iniciativa y comenzó a ejercer el dominio del juego con su tercera línea, que por errores en el manejo de la pelota desperdiciaron varias situaciones de try.

Pero Los Pumas volvieron a predominar y marcar tres tries, apoyados por Gallo, Boffelli y el ingresado y debutante Tomás Albornoz.

En las dos próxima fechas Los Pumas se medirán con Nueva Zelanda, el sábado 27 de agosto desde las 4,45 (hora argentina) en la ciudad de Hamilton y una semana después en la ciudad de Christchurch.

Argentina y Australia se enfrentaron en 38 oportunidades con un saldo favorable a los oceánicos de 28 éxitos, 7 derrotas y 3 empates, y hoy se cortó una racha de siete partidos sin derrotar a los australianos..

= Síntesis:

Argentina: Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Matias Moroni, Jeronimo De La Fuente y, Juan Imhoff,; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini y Matias Alemanno, Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capitán y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Agustin Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Facundo Isa, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz y Lucio Cinti.

Australia: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Lalakai Foketi y Marika Koroibete, James O'Connor y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Darcy Swain y Rory Arnold; Taniela Tupou, Folau Fainga'a y James Slipper (capitán). Entrenador: Dave Rennie.

Ingresaron: Billy Pollard, Matt Gibbon, Pone Fa'amausili, Nick Frost, Pete Samu, Tate McDermott, Irae Simone y Reece Hodge.

Tantos en el primer tiempo: 1 try Imhoff convertido por Boffelli (A), 5' try Gallo convertido Boffelli, 11' try Slipper convertido por O'Connor AU), 16' penal O'Connor (AU), 23 try De la Fuente convertido por Boffelli (A), 30' try González (A).

Tantos en el segundo tiempo: 13' penal Boffelli (A), 23' try Gallo convertido por Boffelli (A), 26' try Ikitau convertido por O'Connor (AU) , 37 try Boffelli (A) y 40 try Albornoz convertido por Boffelli (A).

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra), asistido por Mike Adamson (Escocia) y Chris Busby (Irlanda).

Estadio: Bicentenario (San Juan).

(Télam)