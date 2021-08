Los Pumas perdieron hoy con el campeón del mundo Sudáfrica, 29 a 10 (parcial 15-3), en partido por la segunda fecha del Rugby Championship 2021 disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, en la ciudad de Porth Elizabeth.

El seleccionado argentino no pudo desquitarse de la derrota de la semana pasada ante los Springboks (32 a 12), encuentro disputado en el mismo escenario.

Los tantos del seleccionado argentino llegaron a través de un try de Pablo Matera, un penal de Domingo Miotti y una conversión de Nicolás Sánchez.

En tanto, Sudáfrica sumó dos tries, conquistados por Makazole Mapimpi y Malcon Marx, y Handré Pollard aportó cinco penales y dos conversiones.

MIRÁ TAMBIÉN La vigencia del formador: una pieza clave en la aparición de talentos en el fútbol argentino

En el conjunto argentino fueron amonestados Rodrigo Bruni y Tomás Lavanini.

= Síntesis =

Sudáfrica Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi, Handré Pollard y Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Marvin Orie; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Trevor Nyakane. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Nicolaas Janse van Rensburg, Kwagga Smith, Daniel du Preez, Jaden Hendrikse y Damian Willemse.

MIRÁ TAMBIÉN Pilar Geijo gana medalla de bronce en Macedonia, en primera prueba desde 2019

Argentina: Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Guido Petti y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Marcos Kremer, Facundo Gigena, Lucio Cinti, Nicolás Sánchez, Juan Martín González, Facundo Bosch, Santiago Medrano y Felipe Ezcurra.

Tantos en el primer tiempo: 10' penal Pollard (S), 17' penal Pollard (S), 22' penal Pollard (S), 24' penal Miotti (A), 29' penal Pollard (S), 32' penal Pollard (S). Resultado parcial: Sudáfrica 15-Argentina 3

Tantos en el segundo tiempo: 5' try Mapimpi convertido por Pollard (S), 11' try Marx convertido por Pollard (S), 40 try Matera convertido por Sánchez (A).

Amonestado en el primer tiempo: 31' Bruni (A)

Amonestado en el segundo tiempo: 40' Lavanini (A)

Estadio: Nelson Mandela Bay, Porth Elizabeth.

Arbitro: Karl Dickson (Inglaterra).

Árbitros asistentes: Marius van der Westhuizen (Sur África), AJ Jacobs (Sudáfrica)

(Télam)