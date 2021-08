La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, cometieron demasiados errores y no tuvieron casi chances ante una inexpugnable Sudáfrica y sucumbieron 29 a 10, en el partido disputado hoy por la segunda fecha del Rugby Championship. Los Springboks se fueron en ventaja en el primer tiempo por 15 a 3, pero en el complemento siguieron ejerciendo predominio en todos los sectores del campo, en el partido disputado en la ciudad de Gqeberha (ex Port Elizabeth). Sobre el final, y a modo de recompensa al esfuerzo de los últimos minutos, Los Pumas lograron apoyar un try mediante Pablo Matera, que convirtió Nicolás Sánchez. Una semana atrás Sudáfrica también había vencido al conjunto albiceleste por 32-12, y ahora los argentinos se cruzarán la semana próxima con los All Blacks, en Australia. Los Pumas poco pudieron ofrecer ante una Sudáfrica que no dio resquicios para nada, fue superior en el line-out, en los mauls y no solo el juego colectivo, sino el individual fue muy superior. El equipo dirigido por Mario Ledesma cometió muchos penales, más de 10 en el primer tiempo, y eso mermó mucho el trabajo diseñado ante el equipo sudafricano, ya que en total fueron 20. Con efectivo, la patada de Handre Pollard fue súper efectiva, no solo en los penales y las conversiones, sino también desde la estrategia para poner a Sudáfrica siempre a jugar en el campo rival. Falta de concentración y errores que fueron más virtudes de la presión rival que de sus propias incapacidades, Los Pumas nunca pudieron "leer" el juego, a sabiendas que Sudáfrica iba a ser directo en el ataque y durísimo en la defensa. En muy pocos pasajes Argentina estuvo cómoda en el partido, y el penal de Mioti solo fue un espejismo que duró poco, porque en el segundo tiempo los Spingboks fueron un vendaval, más de efectividad y posesión que de una catarata de tries. No obstante, a través de Makazole Mapimpi y Malcom Marx el equipo sudafricano llegó a apoyar en el ingoal argentino y ya las diferencias fueron inalcanzables. Con el 29-3 en contra Los Pumas se liberaron un poco de las presiones, y los cambios le agregaron algo de oxígeno, y la vergüenza deportiva los llevó a empujar en los últimos metros. Pese a estar cerca y cometer errores de manejo del balón, no obstante Matera aprovechó una buena secuencia, tras un maul, y logró marcar el único try argentino.. Síntesis: Argentina 10 - Sudáfrica 29. Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium, Gqeberha (Port Elizabeth). Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra). Argentina (10): Juan Cruz Mallía; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Guido Petti y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (cap) y Nahuel Tetaz Chaparro

Entrenador: Mario Ledesma. Ingresaron: Facundo Bosch, Facundo Gigena, Santiago Medrano, Marcos Kremer, Juan Martín Gonzalez, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti. Sudáfrica (29): Willie le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert y Siya Kolisi (cap); Lood de Jager y Marvin Orie; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Trevor Nyakane. Entrenador: Jacques Nienaber. Ingresaron: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Nicolaas Janse van Rensburg, Kwagga Smith, Daniel du Preez, Jaden Hendrikse y Damian Willemse. Tantos en el primer tiempo: 11m, 17m, 22m, 29m y 32m, Penales de Pollard (S), y 24m, Penal de Miotti (A). Amonestado: 31m Bruni (A). Tantos en el segundo tiempo: 7m y 13m, conversiones de Pollard por Tries de Mapimpi y Marx (S), y 44m conversión de Sánchez por Try de Matera (A)

Amonestado: 41 Lavanini (A). AT/GAM/AMR NA