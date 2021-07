La Selección argentina masculina de Rugby seven, Los Pumas, cayeron hoy ante Fiji por 26 a 14, en la semifinal de los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, y ahora irán por el sueño del bronce ante Gran Bretaña. El equipo argentino se impuso en el primer tiempo por 14 a 12, pero en el complemento la potencia de los fijianos, especialistas en esta categoría, dejó sin resto al conjunto argentino. Los Pumas lograron dos tries a través de Ignacio Mendy y Marcos Moneta, y las dos conversiones de Santiago Mare. En la madrugada argentina, el equipo representativo de la UAR se medirá ante Gran Bretaña, que cayó frente Nueva Zelanda 29 a 7, y los All Blacks definirán el oro ante Fiji. "Hay que dar vuelta la página. Tenemos mucha bronca y dolidos, ante un rival muy difícil. Hay que corregir errores y ahora nos queda jugar por una medalla, que es hermoso", afirmó Santiago Mare. El jugador albiceleste explicó que "contra Fiji no se pueden cometer errores" y reconoció la potencia y capacidad del último campeón olímpico en Brasil 2014. A su vez Lucio Cinti indicó que deben "pensar en el partido que viene" y comentó que en el partido ante Fiji cometieron "algunos errores" que les costó dos tries, y en el segundo tiempo. En tanto, el entrenador Santiago Gómez Cora puntualizó que el equipo argentino "en base a lo táctico y técnico, fue difícil en el inicio" y "Fiji es un equipo con la pelota y otra sin pelota". "Entramos de colados a la fiesta de estas potencias y nos quisimos llevar la más linda, pero bueno, quedó acá. Ahora buscamos algo muy lindo también", aseguró Gómez Cora. El DT argentino indicó que el mal ránking de Argentina hizo que tuvieron que jugar ante Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y un poco en broma señaló: "Faltaba que estuvieron los All Blacks de 15". AT/GAM NA