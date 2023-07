El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en gran actuación, perdió hoy, ajustadamente, frente a Sudáfrica por 22-21 (pt 15-9) en un encuentro disputado en el Emirates Airline Park, en Johannesburgo.

Previamente, el seleccionado de Nueva Zelanda se consagró bicampeón del Rugby Championship tras derrotar categóricamente a Australia por 38-7.

Las posiciones finales quedaron encabezadas por Nueva Zelanda con 14 puntos, Sudáfrica 9, Argentina 5 y Australia 1.

De esta manera, Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship, con dos derrotas y un triunfo; en su primera presentación perdieron frente a Nueva Zelanda en Mendoza (12-41) y posteriormente derrotaron ajustadamente a Australia en Sidney por (34-31).

En el choque de hoy frente a los campeones del mundo, Los Pumas marcaron dos tries obtenidos en el segundo tiempo por el wing Mateo Carreras y sobre el final del encuentro por el ingresado Gonzalo Bertranou.

En tanto, el medio apertura cordobés Santiago Carreras, sumó tres penales y una conversión.

Los Springboks marcaron tres tries conquistados por Eben Etzebeth, Damian de Allende y Manie Libbok, quien además aportó un penal y dos conversiones.

Los Pumas en gran actuación en la segunda parte estuvieron cerca de derrotar a los campeones del mundo, pero errores propios y el oportunismo de los sudafricanos alcanzó para que los Springboks logren un triunfo ajustado.

En el primer tiempo Sudáfrica sometió a Los Pumas con el rigor físico y tomó el control de las acciones y de esa forma marcaron dos tries y fueron claros dominadores de las acciones.

Pese a ello, el medio apertura Carreras marcó tres tries para descontar un parcial desfavorable de 9-15.

En el complemento, Los Pumas fueron claros dominadores y jugaron durante treinta minutos en campo contrario y de ese dominio llegaron los dos tries de Mateo Carreras y Gonzalo Carreras , que no le alcanzaron para quedarse con lo que hubiese sido una justa victoria.

La falta de puntería del medio apertura Santiago Carreras, quien marró dos penales y una conversión y algunos errores en ataque le sirvió a Sudáfrica para alcanzar el triunfo final.

En el equipo argentino se destacaron el tercera línea Pablo Matera, el segunda línea Tomás Lavanini y el centro Santiago Chocobares.

En el balance final del torneo y de cara al debut en el Mundial de Francia 2023 frente al subcampeón Inglaterra, el 9 de setiembre en Stade Vélodrome de Marsella, Los Pumas mostraron pasajes de buen juego con sus forwards, mejoraron en la disciplina, tras enfrentar a rivales ampliamente superiores.

El debut frente a Nueva Zelanda fue el punto más flojo de Los Pumas; en su segunda presentación le ganaron a Australia, mejoraron su juego y hoy perdiero por un punto frente a Sudáfrica, tras levantar un resultado adverso de 9-22.

El staff técnico cuenta con más de dos meses de afinar el juego en conjunto, en el que deberá pulir errores de manejo de pelota y mantener la solidez en las formaciones fijas, al tiempo de mantener una mayor concentración durante los ochenta minutos del partido.

Sudáfrica sumó hoy su séptimo triunfo frente a Los Pumas en el torneo Rugby Championship, luego de la derrota en el 2018 por 32-19, encuentro disputado en la ciudad de Mendoza.

Los seleccionados de Sudáfrica y Argentina se enfrentaron en 33 oportunidades, con 29 triunfos para los Springboks, tres para Los Pumas y un empate.

El seleccionado de Argentina volverá a enfrentar a Sudáfrica en test match amistoso, el próximo sábado 5 de agosto a la 16 en el estadio de Vélez Sarsfield y posteriormente afrontará otro frente a su par de España, el 26 de agosto en Madrid.

El entrenador Cheika dará a conocer el próximo lunes 7 de agosto la lista definitiva de 33 jugadores que integrarán el plantel de Los Pumas, que participará del Mundial de Francia 2023.

En la Copa del Mundo Francia 2023, Los Pumas integrarán la zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa.

El debut será frente a Inglaterra, el 9 de septiembre en Stade Vélodrome de Marsella.

Sintesís:

Sudáfrica: Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse, Manie Libbok, Grant Williams, Duane Vermeulen (c), Pieter-Steph du Toit, Marco van Staden, Marvin Orie, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador: Jacques Nienaber

Ingreso en el primer tiempo: 2', Faf de Klerk por Williams.

Ingresaron en el segundo tiempo: 6', RG Snyman por Orie, 12'Lukhanyo Am por Arendse, 15' Kwagga Smith por Van Staden, 19' Bongi Mbonambi por Kitshoff, Trevor Nyakane por Malherbe y Vincent Koch por Marx y 38' Damian Willemse por le Roux.

Argentina: Thomas Gallo; Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Grondona, Juan Martín González, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras, Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía. Entrenador : Michael Cheika.

Ingresó en el primer tiempo: 38'Pedro Rubiolo por Paulos e Ignacio Ruiz por Julián Montoya.

Ingresaron en el segundo tiempo: 9', Nahuel Tetaz Chaparro por Gallo y Gonzalo Bertranou por Bazán Vélez, 15' Facundo Isa por Grondona, 21' Joel Sclavi por Gómez Kodela, 25' Matías Moroni por Imhoff, y 38' Ignacio Ruiz por Montoya,

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Santiago Carreras (A), 9' penal Santiago Carreras (A), 11' penal Libbok (S), 18' try Etzebeth (S), try 26' Damian de Allende convertido por Libbok (S), 38' penal Santiago Carreras (A). Resultado parcial: Sudáfrica 15- Argentina 9.

Tantos en el segundo tiempo: 28' try Libbok convertido por el mismo (S), 34' try Mateo Carreras (A) y 40' try Bertranou convertido por Mateo Carreras (A). Resultado final: Sudáfrica 22-Argentina 21.

Amonestado en el segundo tiempo: 32' De Allende (S)

Arbitro: Andre Brace (Irlanda)

Estadio: Emirates Airline Park (Johannesburgo, Sudáfrica).

