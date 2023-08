El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, derrotó hoy, categóricamente, a su par de España por 62-3 en un encuentro amistoso que fue el último test match previo a su participación en el Mundial de Francia 2023, que comenzará el próximo 8 de setiembre..

El partido, que se disputó en el estadio del club Atlético de Madrid, con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby y fue dirigido por el árbitro Andre Brace de Irlanda, tuvo un parcial favorable de 31-3.

En el partido de hoy, Los Pumas marcaron cuatro tries en el primer tiempo por intermedio del fullback Juan Cruz Mallía, el pilar Joel Sclavi, el wing Mateo Carreras y el medio scrum Tomás Cubelli.

En la parte complementaria, Los Pumas sumaron cinco conquistas más alcanzados por el tercera línea, Marcos Kremer, los ingresados Jerónimo De la Fuente, Martín Bogado (2) y el tercera línea, Facundo Isa

Por su parte, el medio apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó un penal y siete conversiones.

En el balance final, el dominio argentino fue abrumador - marcó nueve tries- frente a un rival de poco roce internacional, mostrando en sus aspectos positivos el orden, la disciplina y la capacidad ofensiva para sellar una abultada y clara victoria.

El tackle, el dominio en las formaciones fijas y la efectiva tarea de su pareja de medios, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, en su vuelta a Los Pumas le imprimieron un juego efectivo y veloz que no se le veía en los últimos encuentros.

El dominio de Los Pumas fue claro desde el inicio, con una gran dinámica de sus jugadores: al inicio abrió el marcador Nicolás Sánchez con la conversión de un penal, minutos más tarde Juan Cruz Mallía marcó la primera conquista tras un kick cruzado de Sánchez.

Los Pumas siguieron siendo los protagonistas de las acciones y llegó el segundo try marcado por el pilar Joel Sclavi, ambos conquistas convertidas por Sánchez, mostrando una clara contundencia.

A los 24 minutos, en un nuevo avance de los tres cuartos argentinos, se desprendió Mateo Carreras para marcar la tercera conquista y que fue convertida nuevamente por Sánchez para sellar el 24-0 parcial.

España descontó con un penal convertido por Gonzalo Vinuesa.

Los Pumas mantuvieron el asedio para llegar a marcar su cuarta conquista, en una jugada individual de Rodrigo Isgró que habilitó al medio scrum Tomás Cubelli y que fue convertido por Sánchez para dejar el parcial de 31-3.

En el segundo tiempo, Los Pumas continuaron con el dominio y con la contundencia de Rodrigo Isgró y el ingresado Martín Bogado estuvieron cerca de sumar la quinta conquista pero fueron frenados por los defensores españoles.

Continuó el monólogo argentino en todas las acciones del juego, el tercer línea Marcos Kremer- en su regreso a Los Pumas- a la salida de un maul sumó el quinto try, y minutos más tarde, en una gran corrida, el ingresado rosarino Jerónimo De la Fuente apoyó un nuevo try, uno de ellos convertido por Sánchez.

Los Pumas manejaron los tiempos y la pelota para alcanzar dos nuevas conquistas a través de Martín Bogado y Facundo Isa.

El dato negativo fue la salida del tercera línea Santiago Grondona, quien se lesionó en su rodilla izquierda y que deja dudas su participación en el Mundial de Francia 2023.

Las figura de la cancha fue el medio scrum y capitán Tomás Cubelli, quien fue titular por primera vez en la temporada.

Además de marcar un try, fue sólida su tarea de llevar el juego contrario y habilitar a sus compañeros.

También se destacaron, el tercera línea, Facundo Isa, el pilar Joel Sclavi, el segunda línea Guido Petti y la efectividad y puntería del medio apertura tucumano, Nicolás Sánchez, quien marcó un penal y sumó siete conversiones.

El seleccionado español integrado por ocho jugadores argentinos y que tendrá como próximo entrenador al argentino Pablo Bouza, no participó en ningún Mundial de Rugby.

Los Pumas derrotaron a los "Leones" por quinta vez: tres veces en la ciudad de Madrid y las dos restantes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Los Pumas regresarán mañana a la ciudad de Faro, Portugal, donde continuarán concentrados con claras esperanzas de vencer en su debut en el Mundial de Francia 2023, al subcampeón Inglaterra..

Posteriormente, la delegación argentina viajará el 2 de septiembre a la Ville de La Baule, una ciudad ubicada a 450 kilómetros de la ciudad de París, para afinar su preparación de cara al inicio del Mundial de Francia 2023.

Los Pumas compartirán el Grupo D junto con los representativos de Chile, Japón, Samoa e Inglaterra -subcampeón mundial-, que será el rival del debut el 9 de septiembre en el Stade de Marsella.

Los Pumas en su segunda presentación en el Mundial de Francia 2023 se medirán frente al poderoso seleccionado de Samoa, el viernes 22 en Saint-Etienne; el sábado 30 ante Chile, en Nantes; y finalmente, en la misma ciudad, frente a Japón -revelación en los últimos dos Mundiales- el domingo 8 de octubre.

-Sìntesis:

España: John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López y Federico Castegloni; Gonzalo Vinuesa y Estanislao Bay; Facundo Domínguez, Mario Pichardie y Matthew Foulds; Alejandro Suárez y Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu. Entrenador: Miguel Velazco

Ingresaron: Santiago Ovejero, Raúl Calzón, Lucas Santamaría, Raphael Nieto, Víctor Sánchez, Ike Irusta, Bautista Güemes y Jordi Jorba.

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Facundo Isa, Tomás Cubelli (capitán) y Nicolás Sánchez; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Ckeika.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Jerónimo de la Fuente y Martín Bogado.

Tantos en el primer tiempo: 4' penal Sánchez (A), 11' try Mallía convertido por Sánchez (A), 14 try Sclavi convertido por Sánchez (A), 24 try Carreras convertido por Sánchez (A), 27' penal' Vinuesa (E), 33' try Cubelli convertido por Sánchez (A). Resultado parcial: España 3- Argentina 31.

Tantos en el segundo tiempo: 16' try Kremer convertido por Sánchez (A), 18' try De la Fuente (A), 25' try Bogado convertido por Sánchez, (A) 28' try Isa (A) y 40 try' Bogado convertido por Sánchez (A). Resultado final. España 3- Argentina 62

Amonestado en el segundo tiempo: Dominguez (E)

Arbitro:: Andrew Brace (Irlanda)

Cancha: Civitas Metropolitano (Madrid)

(Télam)