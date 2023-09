El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, consiguió este sábado su segundo triunfo en el Mundial Francia 2023, al derrotar categóricamente a su par de Chile por 59-5 (24-0 al cierre del primer tiempo) en la ciudad de Nantes, por la cuarta fecha del Grupo D, y así mantiene intactas sus chances de avanzar a los cuartos de final.

El encuentro se desarrollo en el Stade de Beaujoire de Nantes -en el oeste de Francia- con el arbitraje del neocelandés Paul Williams.

Inglaterra, ya clasificado a cuartos de final, encabeza la zona con 14 unidades, seguido por Japón y Argentina con 9, mientras más atrás están Samoa, con 6 y Chile cierra con 0.

Argentina había debutado con una caída ante Inglaterra (10-27) y luego doblegó a Samoa (19-10). Una vez consumado el triunfo sobre Chile, Los Pumas dependen de sí mismo para acceder a los cuartos de final.

En el encuentro decisivo, por la última jornada de la sección, el equipo argentino se enfrentará en un mano a mano con Japón, este domingo 8 de octubre, a las 8.00 hora argentina, en el mismo escenario de Nantes.

El conjunto dirigido por el DT Michael Cheijka había marcado tres tries en la primera etapa, por intermedio del medio apertura Nicolás Sánchez, el tercera línea Juan Martín González y el hooker Agustín Creevy.

En el segundo período, el equipo albiceleste apoyó el balón cinco veces más en el ingoal (necesario para sumar punto bonus), por maniobras finalizadas por el fullback Martín Bogado, el wing Rodrigo Isgró, repitió González; el debutante Ignacio Ruiz y el ingresado Santiago Carreras.

El tucumano Sánchez, figura del encuentro que sumó 20 unidades, quebró un record que ostentaba Gonzalo Quesada y se erigió en el jugador de Los Pumas, con mayor cantidad de puntos anotados en Copas del Mundo: 140

Sánchez, de 34 años, surgido del Tucumán Lawn Tennis y actualmente en el Brive del Top14 francés, alcanzó esa marca en Mundiales (jugó además los de Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015 y Japón 2019) para superar por cinco el registro de 135 que mantenía Quesada

Por su parte, el hooker y excapitán de Los Pumas, Agustín Creevy, con 38 años, suma 104 partidos con la camiseta albiceleste, e igualó hoy a Mario,Ledesma, con 18 encuentros en Mundiales.

Los Pumas lograron un categórico triunfo frente a un rival de escaso rodaje internacional. El saldo positivo para su cuerpo técnico es que se consiguió un triunfo ante un rival accesible y, de este modo, la clasificación a cuartos dependerá del cruce ante Japón.

El nivel colectivo resultó apenas aceptable ante un adversario limitado, que descubrió alguna que otra falencia en la defensa de Los Pumas, sobre todo por desconcentraciones.

En el primer tiempo, Sánchez abrió el tanteador con un try en jugada ofensiva. Más tarde, los forwards González y Creevy anotaron dos conquistas más con el avance del maul.

En el comienzo de la segunda parte, Los Pumas encontraron espacios para seguir marcando y el misionero Bogado, en una jugada de excelente combinación colectiva, facturó el cuarto try para obtener -de esta manera- el punto bonus ofensivo

Minutos más tarde, Chile alcanzó su única conquista conseguida por Tomás Dussaillant, en una jugada preparada a cinco yardas del ingoal argentino.

Posteriormente llegaron las conquistas de Isgró (especialista en el rugby seven), González, el ingresado y debutante Ruiz más la de Santiago Carreras.

En el balance final, Los Pumas fueron agresivos durante los ochenta minutos, marcaron ocho tries y consiguieron un triunfo clave para mantener las aspiraciones de clasificar a los cuartos de final.

El choque en Nantes fue el primer enfrentamiento entre seleccionados sudamericanos en la historia de los Mundiales de Rugby.

El conjunto trasandino, en su primer Mundial, cerró su labor con cuatro derrotas: Japón (12-42), Samoa (10-43), Inglaterra (0-71) y Argentina (5-59)

- Síntesis -

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine.

Tantos en el primer tiempo: 9m. try de Sánchez convertido por él mismo (A), 12m. penal de Sánchez (A), 15m. try de González convertido por Sánchez (A), 22m. try de Creevy convertido por Sánchez (A). Resultado parcial : Argentina 24-0 .

Tantos en el segundo tiempo: 5m. try de Bogado convertido por Sánchez (A), 11m. try de Dussaillant (CH), 23m. try de Isgró convertido por Sánchez (A), 28m. try de J. González convertido por Sánchez (A); 37m. try de Ruiz convertido por Santiago Carreras (A) y 39m. try de Santiago Carreras convertido por él mismo (A). Resultado final: Argentina 59- Chile 5.

Cambios en el segundo período: 7m. Francisco Gómez Kodela por Bello y Lautaro Bazán Vélez por Cubelli (A); Salvador Lues por Carrasco (CH); 10m. Marcos Kremer por Alemanno (A); 15m. Tomás Dussaillant por Bohme (CH) e Ignacio Ruiz por Creevy (A); 20m. Mayco Vivas por Sclavi y Joaquín Oviedo por Petti (A); 22m. Ignacio Silva por Pedrero (CH) y Juan Cruz Mallía por Imhoff (A); 25m. Esteban Inostroza por Dittus y Francisco Urroz por Ayarza (CH); 30m. Augusto Sarmiento por Eissmann y Nicolás Herreros por Torrealba (CH); 35m. Santiago Carreras por N. Sánchez (A); 37m. Alfonso Escobar por Larenas (CH)

Amonestado: Isgró (A)

Árbitro: Paul Williams ( Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gadner (Australia) y James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de Beaujoire (Nantes)

