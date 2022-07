El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en una sólida actuación derrotó a su par de Escocia por 26 a 18, en el inicio de la gira internacional de julio que contempla dos encuentros más frente al conjunto británico en ciudades del NOA.

El partido diputado en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy fue presenciado por 21.360 espectadores, controlado por el árbitro australiano Nick Berry con un parcial favorable para Los Pumas de 18 a 6.

El sábado próximo ambos seleccionados se medirán desde las 16.05 en el estadio Padre Martearena de Salta y el sábado 16 disputarán el tercer y último encuentro en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los tantos de Argentina llegaron por tries del rosarino Jerónimo De la Fuente, el ingresado Santiago Carreras y el mendocino Gonzalo Bertranou, en tanto que Nicolás Sánchez aportó dos penales y Emiliano Boffelli un penal y una conversión.

Para el visitante marcaron tries Mark Bennett y el fullback Rory Hutchinson, mientras que Blair Kinghorn marcó dos penales y una conversión.

El encuentro de hoy marcó el debut del entrenador Michael Cheika al frente de Los Pumas el reemplazo del técnico saliente, Mario Ledesma y el retorno del seleccionado nacional a la Argentina tras casi tres años, ya que el último encuentro fue ante los actuales campeones del mundo, los Springboks de Sudáfrica (13-46), el 10 de agosto de 2019 en Salta.

El quince argentino alcanzó su primer triunfo de la temporada con un juego sólido en el line y el scrum, una buena obtención de pelota y un juego ofensivo preciso de su tres cuartos para marcar tres tries.

El dato negativo de la jornada fueron las lesiones del medio scrum,Tomás Cubelli, quién sufrió una dolencia muscular en la entrada en calor previo al encuentro y fue reemplazado por el mendocino Gonzalo Bertranou.

Además, el apertura tucumano Nicolás Sánchez debió retirarse en la primera etapa con una dolencia en su gemelo derecho.

En el primer tiempo el seleccionado argentino mostró un juego sólido con sus principales estrategias que fueron la obtención de la pelota y jugar en campo contrario para ser protagonista de las acciones.

Nicolás Sánchez abrió el marcador con dos penales convertidos y posteriormente Blair Kinghorn alcanzó la igualdad en seis tantos con dos envíos a los postes.

Pero en dos ráfagas ofensivas Los Pumas apoyaron sus dos primeros tries, el primero a los 30 minutos por el rosarino Jerónimo De la Fuente, tras recibir un excelente pase de Francisco Gómez Kodela, y cuatro minutos después el fullback Juan Cruz Mallia inició una acción ofensiva con Santiago Cordero que finalizó con la conquista del ingresado Santiago Carreras.

En el complemento, Escocia pasó a ser protagonista de las acciones y aprovecho la desconcentración del conjunto argentino para marcar dos tries en los primeros diez minutos, conseguidos por Mark Bennett y el fullback Rory Hutchinson, y de esa foma alcanzar la igualdad en 18 tantos.

A partir de ahí el juego fue desprolijo y, en una jugada aislada, Bertranou recibió un pase de Boffelliy marcó el tercer try para Los Pumas, lo que cambió el rumbo del partido.

Ese momento fue determinante para que Los Pumas recuperen la confianza y volvieran a ser protagonistas del partido y así alargar diferencias con un penal de Bofelli.

Las figuras más destacadas del equipo argentino fueron Bertranou y Francisco Gómez Kodela, y otro dato saliente fue el regreso del ex capitán Agustín Creevy, quien reemplazo a Julián Montoya para disputar su partido 90 con la camiseta de Los Pumas.

Los seleccionados de Argentina y Escocia se enfrentaron en 19 oportunidades con diez triunfos para el conjunto argentino y nueve para los escoceses, siendo esta la cuarta visita de a la Argentina de los británicos en las tres últimas décadas, con un balance de cuatro triunfos contra tres..

Los Pumas, previo al Mundial de Francia 2023, participará en agosto próximo del torneo Rugby Championship, junto a las potencias del hemisferio Sur, y en noviembre realizarán una gira por el Reino Unido en la que se medirán con Inglaterra, Gales y Escocia.

= Sintesís:

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Santiago Carreras, Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Lucas Paulos, Facundo Isa, Juan Imhoff y Matías Moroni.

Escocia: Rory Hutchinson; Darcy Graham, Mark Bennett, Sam Johnson y Duhan van der Merwe; Blair Kinghorn y Ali Price; Luke Crosbie, Matt Fagerson y Magnus Bradbury; Jonny Gray y Grant Gilchrist (capitán); Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman. Entrenador: Greg Townsend.

Ingresaron: Ewan Ashman, Rory Sutherland, Javan Sebastian, Sam Skinner, Rory Darge, Ben White, Ross Thompson, Sione Tuipulotu.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Sánchez (A), 15' penal Kinghorn (E), 17' penal Sánchez (A), 25' penal Kinghorn (E), 29' try De la Fuente (A), 34' try Carreras (A) convertido por Boffelli (A). Resultado parcial: Argentina 18- Escocia 6.

Tantos en el segundo tiempo: 8' try Bennett (E), 14' try Hutchinson convertido por Kinghorn (E), 16' try Bertranou (A), 30' penal Boffelli (A)

Estadio: 23 de Agosto (San Salvador de Jujuy)

Arbitro: Nic Berry (Australia), asistido por los franceses Pierre Brousset y Mathieu Raynal

