El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará hoy ante Australia, que en las últimas horas perdió a su capitán Michael Hooper por problemas personales, en el inicio del Rugby Championship, torneo en el que también participan Nueva Zelanda y el vigente campeón del mundo Sudáfrica.

El partido se celebrará desde las 16.05 en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, será controlado por el escocés Mike Adamson y será televisado en directo por ESPN y Stara Plus.

Previamente, Sudáfrica recibirá a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda en la apertura del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Mbombela de Nelspruit, desde las 12.05 de la Argentina, con el arbitraje del australiano Angus Gardner.

A menos de 24 horas del partido, Hooper, capitán y un emblema de los Wallabies, con 121 cotejos jugados, decidió que no ser parte del equipo motivos personales y regresará a su su país.

En un comunicado de Rugby Australi, Hooper señaló: "No tengo la mentalidad de cumplir con la responsabilidad que conlleva liderar y representar a mi país en este momento. Esta decisión no fue fácil, sé que es la correcta para mí y para el equipo. Toda mi carrera he buscado poner al equipo primero y no siento que pueda cumplir con mis responsabilidades en este momento con mi mentalidad actual".

James Slipper será el capitán y Fraser McReight reemplazará a Hooper con la camiseta número siete.

Los Pumas, entrenador por el australiano Michael Cheika, serán locales de Australia nuevamente el sábado próximo en San Juan. Posteriormente, visitarán a los All Blacks en las ciudades de Christchurch y Hamilton, el 27 de agosto y 3 de septiembre.

Argentina formará con Juan Cruza Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika.

Por su parte Australia lo hará con Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y James Slipper. Entrenador: Dave Rennie. (Télam)