El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado 52 a 29 con el de Escocia (parcial 19-15), encuentro disputado en el Murrayfield de Edimburgo, en lo que fue su tercer y último test de la gira por Gran Bretaña para cerrar la temporada internacional.

Los Pumas sufrieron su segunda derrota consecutiva, luego de perder la semana anterior frente a Gales por 20-13 en Cardiff, tras un inicio auspicioso de la gira internacional con el histórico triunfo frente a Inglaterra por 30-29, en el célebre estadio Twickenham, en Londres.

El seleccionado argentino cierra la temporada internacional 2022 con un saldo positivo en el juego, más allá de los resultados - sumó cinco triunfos y siete derrotas - ya que venció de visitante a Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, tres potencias mundiales.

Los Pumas, en la derrota de hoy, marcaron cuatro tries por medio de Jerónimo De la Fuente, Matías Alemanno, Emiliano Boffelli e Ignacio Ruiz, Bofelli sumó un penal y dos conversiones, y el ingresado Nicolás Sánchez anotó la tercera conversión.

Escocia consiguió ocho tries a través de Sione Tuipulotu (2), Darcy Grahan (3) Duhan Van der Merwe; Cameron Redpath y Stuart Hogg, y Finn Russell - figura de la cancha - sumó seis conversiones.

Los Pumas, dirigidos por el entrenador australiano Cheika, pagaron cara la indisciplina de sus jugadores, ya que el primer tiempo sufrió la expulsión de Marcos Kremer, por golpear en la cabeza a Jamie Ritchie, y en el segundo continuaron las infracciones y fueron amonestados Matías Almanno, Tomás Lavanini y Thomas Gallo, lo que dejo expuesto el descontrol del equipo.

También fueron amonestados por inconducta el capitán escocés Ritchie y Sione Tuipulotu.

La inconducta del conjunto argentino condicionó el esquema de juego, ya que por la inferioridad numérica no pudo hacerle frente al conjunto escocés, lo que quedó evidenciada en la segunda parte, ya que tuvo que disputar el encuentro con tres jugadores menos, demasiada ventaja para un partido de estas características.

Ante esta circunstancia, Escocia fue letal en ataque, logró marcar cinco tries en ese parcial, convirtiéndose en el protagonista de las acciones con un juego ofensivo que le permitió quedarse con una categórica victoria.

Pese a ello, Los Pumas, sin demasiado brillo se pusieron a tiro con un parcial adverso de 22-24 gracias a un try de Boffell convertido por él mismo, pero luego Escocia consiguió dos nuevos tries por medio de Stuart Hogg y Darcy Graham para sentenciar la derrota argentina.

El juego friccionado de la segunda parte se descontroló a los 22 minutos con un intenso intercambio de empujones y golpes de puños, por lo que fueron amonestados Gallo y Ritchie.

La gira por Gran Bretaña fue de mayor a menor, con el triunfo sobre Inglaterra con un excelente esquema defensivo y juego ordenado, siguió con la caída ante Gales cuando las condiciones estaban dadas para ser los protagonistas y terminaron hoy con la derrota frente a Escocia, en la que la inconducta fue el factor determinante.

Este año los seleccionados de Argentina y Escocia se midieron en cuatro oportunidades con dos triunfos para cada uno.

= Síntesis:

Escocia: Stuart Hogg; Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu y Duhan Van der Merwe; Finn Russell y Ali Price; Jamie Ritchie (capitán), Jack Dempsey y Matt Fagerson; Grant Gilchrist y Jonny Gray; Zander Fagerson, Fraser Brown y Pierre Schoeman: Entrenador: Gregor Townsend

Ingresaron en el segundo tiempo: 53' Ben White por Price, 58' George Turner por Brown, 58' Andy Christie por Dempsey, 65' Jamie Bhatti por Schoeman y Murphy Walker por Fagerson, 71' Blair Kinghorn por Van der Merwe y 75' Glen Young por Gilchrist

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron en el segundo tiempo: 50' Lucas Paulos por De La Fuente, 56' Santiago Medrano por Bello, 60' Nicolás Sánchez y Matías Moroni por Carreras y Lavanini, 62' Nahuel Tetaz Chaparro por Delguy, 63' Ignacio Ruíz por Montoya, 73' Facundo Isa por Gallo y 77' Lautaro Bazán Vélez por Bertranou.

Tantos en el primer tiempo: 1' penal Boffelli (A); 10' try Tuipulotu convertido por Russell (E) 15' try De la Fuente (A), 24' try Van der Merwe; convertido por Russell (E), 27 try Darcy Graham (E) y 36' try Alemanno convertido por Boffelli (A). Resultado parcial: Escocia 19- Argentina 15.

Tantos en el segundo tiempo: 1' try Graham (E), 11' try Boffelli convertido por el mismo (A), 14' try Tuipulotu convertido por Russell (E), 29' try Redpath convertido por Russell (E), ), 34 try Hogg convertido por Russell (E), 38' try Graham convertido Russell (E) y 40' try Ruiz convertido por Sánchez (A).

Amonestados en el segundo tiempo: 8' Alemanno (A), 9' Lavannini (A), 22' Gallo (A) y 23' Ritchie (E) y 40' Tuipulotu (E)

Expulsado en el primer tiempo: 22' Kremer (A)

Estadio: Murrayfield (Edimburgo).

Arbitro: Karl Dickson (Ingalterra) asistido por los jueces británicos Luke Pearce e Ian Tempest (Inglaterra).

(Télam)