El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cumplió este sábado un estreno deslucido en el Rugby Championship 2023, al perder de forma categórica con los All Blacks de Nueva Zelanda por 41-12.

El partido se disputó en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, fue dirigido por el australiano Angus Gadner y contó con un parcial favorable para los All Blacks, por 31-0.

Previamente, el seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, superó a Australia por 43-12, en encuentro disputado en Pretoria, también por la primera jornada.

Con estos resultados, la tabla quedó encabezada por Sudáfrica y Nueva Zelanda con cinco puntos, mientras Argentina y Australia tienen cero.

El sábado próximo, Los Pumas volverán a presentarse desde las 6.45 hora argentina como visitantes de Australia en el Comm Bank Stadium de Sydney. Ese mismo día, los All Blacks recibirán al campeón mundial Sudáfrica (4:05) en Auckland.

El conjunto neocelandés, campeón defensor y máximo ganador del torneo con 8 títulos, resolvió el juego en el primer tiempo cuando estableció un parcial de 31-0 con cinco tries marcados por Dane Coles, Ardie Savea, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Aaron Smith, más tres conversiones del apertura Damian McKenzie.

En la parte complementaria, Beauden Barrett y el ingresado y debutante Emoni Narawa aumentaron el tanteador para Nueva Zelanda con dos nuevos tries.

El conjunto local anotó dos tries por medio del centro Lucio Sordoni, en su regreso a Los Pumas desde 2020 y a través del experimentado Agustín Creevy, en un último apoyo que fue convertido por Emiliano Boffelli.

Nueva Zelanda impuso su dominio desde el el inicio, ya que a los cinco minutos Cole abrió el marcador en una jugada de ataque. Tres minutos más tarde, el tercera línea Savea sumó el segundo apoyo en el ingoal adversario.

A los 11m., Nueva Zelanda ya ganaba 17-0, con un try de Barrett certificado por McKenzie.

Los Pumas, con amor propio, fueron emparejando el ritmo de las acciones y encontraron más espacios, pero desperdiciaron las dos oportunidades para llegar al try. Primero, por una infracción de Tomás Lavanini y luego Matías Moroni -en cinco yardas- fue frenado por Jordie Barrett.

El equipo visitante retomó el dominio y sobre la media hora amplió las cifras con una aparición de Ioane, más la conversión de McKenzie. Al final del primer tiempo, el medio scrum Smith aceleró hasta el final y propició una nueva anotación del pateador de los All Blacks.

En la parte complementaria, Los Pumas evidenciaron una leve mejoría y llegaron al primer try por Sordoni, en un avance con sus forwards.

Nueva Zelanda bajó el ritmo de las acciones con el triunfo ya asegurado, e igualmente llegaron dos nuevos tries, apoyados por Beauden Barrett y del debutante Emoni Narawa.

En el balance final, Los Pumas evidenciaron fragilidad en el juego defensivo, fueron superados en las formaciones fijas y exhibieron escasa capacidad ofensiva.

La deslucida y aplastante derrota sufrida hoy deja varios interrogantes y signos de preocupación de cara a la participación del equipo en el próximo Mundial Francia 2023.

El entrenador Michael Cheika no contará con un plazo mayor para revertir esta amplia derrota, dejando a las claras que no se vislumbra aún un equipo sólido para enfrentar a rivales de peso.

Los Pumas, finalmente, por la tercera fecha y última fecha del Rugby Championship, visitarán a Sudáfrica el sábado 29, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

El seleccionado argentino disputará el último amistoso en el país nuevamente ante Sudáfrica, el próximo 5 de agosto en el estadio de Vélez Sarsfield.

En la Copa del Mundo Francia 2023, Los Pumas integrarán la zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa.

Síntesis-

Argentina: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni y Sebastián Cancelliere; Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Dane Coles y Tyrel Lomax; Scott Barrett y Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Damian McKenzie; Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Emoni Narawa; Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster

Tantos en el primer tiempo: 5m. try Coles (NZ), 8m. try Savea (NZ), 11m. try Jordie Barrett convertido por McKenzie (NZ), 29m. try Ioane convertido por McKenzie (NZ), 38m. try Smith convertido por McKenzie (NZ). Resultado parcial: Argentina 0- Nueva Zelanda 31.

Tantos en el segundo tiempo: 11m. try de Sordoni (A), 16m. try de Beauden Barrett (NZ), 35m. try de Narawa (NZ) y 40m. try de Creevy convertido por Boffelli (A) Resultado final: Argentina 12- 41.

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Codie Taylor por Coles (NZ); 14m. Nicolás Sánchez por Cancelliere y Matías Orlando por Moroni (A), Ofa Tu 'ungafasi por de Groot y Tupou Vaa'i por Lord (NZ); 21m. Santiago Grondona por Juan Martin González (A), Christie Finlay por Smith y Nepo Laulala por Lomax (NZ); 22m. Pedro Rubiolo por Lavanini (A) Richie Mo'unga por B. Barrett (NZ); 25m. Lautaro Bazán Vélez por Bertranou, Mayco Vivas por Gallo y Eduardo Bello por Sordoni (A); 27m. Dalton Papali'i por Frizell (Nz); 29m. Agustín Creevy por Montoya (A) y Braydon Ennor por Ioane (NZ)

Amonestado en el primer tiempo: 38m. Bruni (A)

Arbitro: Angus Gadner (Australia)

Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

(Télam)