Dirigentes políticos de distintos signos inundaron las redes sociales con mensajes de celebración luego del triunfo de la Selección argentina frente a Croacia, por las semifinales del Mundial Qatar 2022. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó una foto de Lionel Messi y Julián Álvarez, los dos goleadores del partido en el estadio Lusail de Doha, y lo festejó con palabras exultantes: "¡Qué alegría tan grande! ¡¡Vamos Selección, nuestro corazón con ustedes!! ARGENTINA A LA FINAL". Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau lo celebró a su forma, haciendo referencia a las críticas que recibió el equipo nacional por las burlas al seleccionado de Países Bajos tras el triunfo por penales en cuartos de final. "Ganamos los vulgares!!! Vamos Argentina!!!", tuiteó el radical kirchnerista. El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, vio el partido desde su despacho y gritó los tres goles junto a sus colaboradores. Lo mismo hizo el vicepresidente de la Cámara baja, Omar de Marchi (PRO), quien no se movió de su lugar de trabajo para seguir por televisión el devenir del partido. Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás Del Caño calificó de "intratables" a Messi y Álvarez, mientras que su compañera de bancada Myriam Bregman tildó de "increíble" al capitán de la selección. El ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro salió al cruce de las críticas de simpatizantes extranjeros hacia el número 10 con una ironía: "Para los que preguntaban donde estaba Messi: está en la FINAL DE LA COPA DEL MUNDO". También se hizo eco de la alegría argentina el embajador estadounidense en el país, Marc Stanley, y lo hizo compartiendo una foto de los festejos en el auditorio donde los empleados de la sede diplomática se juntaron para ver el partido. "No puedo explicar la emoción en esta sala. VAMOS ARGENTINA!!!", tuiteó.