Fiorentina, con los argentinos Nicolás González y Lucas Martínez Quarta entre sus figuras, comenzará mañana su participación en los playoffs de la Europa Conference League, al enfrentar, a Sporting Braga, de Portugal, de local.

Los 16avos de la tercera copa en importancia de Europa comenzará mañana, jueves 16, y otro encuentro que involucra a argentinos es el de Lazio, con Luka Romero, entre sus habituales titulares, contra CFR Cluj, de Rumania.

Dnipro-1, de Ucrania, con los argentinos Domingo Blanco y Emiliano Purita en su plantel, visitará el jueves a Larnaca, de Chipre; Sheriff Tiraspol, de Moldavia, con el ex Banfield Michael López en su plantel, recibirá a Partizan de Belgrado, de Serbia, y Ludogorets, de Bulgaria, con los argentinos Matías Tisera y Franco Russo en su plantel, recibirá a Anderletch, de Bélgica.

Otros encuentros de mañana serán Qarabag vs. Gent; Trabzonspor vs. Basilea; Bodo/Glimt vs. Lech Poznan.

MIRÁ TAMBIÉN El platense Tomás Etcheverry se instaló en los cuartos de final del Argentina Open

Los partidos de vuelta de los 16avos. se disputarán el 23 de febrero; los octavos se disputarán el 9 y 16 de marzo de 2023, mientras que la fecha para los cuartos es 13 y 20 de abril. Las semifinales, el 11 y 18 de mayo y la final será el 7 de junio en El Eden Arena de Praga de la República Checa.

El actual campeón de la Europa Conference League es Roma, de Italia, y el ganador del certamen clasifica a la Liga de Europa. (Télam)