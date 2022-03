Los líderes Guillermo Brown, de Puerto Madryn, y Belgrano, de Córdoba, jugarán hoy ante Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, respectivamente, con el fin de continuar en lo más alto de la tabla, en el inicio de la octava fecha del certamen Nacional.

La jornada de hoy tendrá los siguientes partidos y sus horarios:

-Sacachispas-Mitre de Santiago del Estero (15.30)

-Chacarita Juniors-.Alvarado (15.35) (DirectTV)

MIRÁ TAMBIÉN La golfista argentina Simmermacher termina en posición 22 en Sudáfrica

- All Boys-Deportivo Riestra y San Telmo-Villa Dálmine (16)

-Guillermo Brown-Estudiantes de Río Cuarto (16.05)

-Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Belgrano (16.40) (TyC Sports)

-San Martín de San Juan-Gimnasia de Jujuy (17.30)

-Chaco For Ever-Almirante Brown (18.40), (TyC Sports).

Mañana se completará la fecha con:

-Brown de Adrogué-Almagro (15.00)

-Tristán Suárez-Quilmes (15.05, TyC Sports)

-Estudiantes de Buenos Aires-Temperley (16)

-Atlanta-Flandria (17)

-Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (17.05, TyC Sports)

-Instituto de Córdoba-Ferro Carril Oeste (19.10, TyC Sports)

- Atlético de Rafaela-Deportivo Madryn y Agropecuario-Independiente Rivadavia (20)

-Santamarina de Tandil-Deportivo Morón (20.30)

-San Martín de Tucumán-Deportivo Maipú (21.10, TyC Sports).

Libre Güemes de Santiago del Estero.

+ Posiciones:

Guillermo Brown de Puerto Madryn y Belgrano 16 puntos; Brown (A) 15; Almirante Brown y San Martín (T) 14; Riestra e Instituto 13; All Boys 12; Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Chaco For Ever 11; Almagro 10; Quilmes, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú, Gimnasia (J) y Estudiantes (RC) 9; Sacachispas, Independiente Rivadavia y Chacarita 8; Alvarado, Temperley, Atlanta, San Martín (SJ), Morón y Rafaela 7; Gimnasia (M), Ferro, Agropecuario y San Telmo 6; Santamarina y Flandria 5; Tristán Suárez, Güemes y Villa Dálmine 4; Mitre 2. (Télam)