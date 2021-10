El seleccionado argentino Junior Sub-21 de hockey sobre césped de varones (Leoncitos) ya tiene los nombres que se embarcarán en el sueño de participar del Mundial de Bhubaneswar que se jugará en esa ciudad india entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

El plantel estará integrado por Nehuen Hernando (Bs As), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Bs As), Tadeo Marcucci (Bs As), Facundo Zarate (Córdoba), Matteo Fernandez (Bs As), Bruno Stellato (Bs As), Lautaro Domene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Bs As), Facundo Sarto (Bs As), Joaquín Kruger (Córdoba) y Lucas Toscani (Bs As).

Además de Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Bs As), Lucio Méndez Pin (Bs As), Bautista Capurro (Bs As), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Bs As).

En la 13ra edición del certamen para la categoría junior, el seleccionado dirigido por Lucas Rey y Lucas Cammareri buscará repetir las finales que alcanzó en Hobart 2001 y Rotterdam 2005.

En aquellas oportunidades la Argentina obtuvo la medalla de plata y se subió a lo más alto del podio, respectivamente.

La Argentina integrará el grupo D junto con Alemania, Pakistán y Egipto. El debut está previsto para el jueves 25 de noviembre, a la 1 de nuestro país, frente a Egipto.

En la segunda fecha, programada para el viernes 26 (11 hora argentina), los Leoncitos -que buscarán mejorar el quinto puesto alcanzado en Lucknow 2016 (también en India)- se medirán ante Alemania, mientras que el 28 (8.30) cerrarán la fase de grupos ante Pakistán.

Los otros grupos quedaron conformados de la siguiente forma: Bélgica, Malasia, Sudáfrica y Chile (grupo A); India, Canadá, Francia y Polonia (grupo B); Países Bajos, España, Corea y Estados Unidos (grupo C). (Télam)