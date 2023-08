Los tenistas argentinos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados del US Open en la segunda ronda y tan solo dos raquetas nacionales siguen en carrera en la competencia: Tomás Etcheverry y Sebastián Báez. Francisco perdió, en cinco sets, ante el checo Jiri Veselý y quedó eliminado, mientras que Juan Manuel cayó en tres sets corridos frente al español Alejandro Davidovich Fokina. En otros partidos, el número dos del mundo Novak Djovokic le ganó al español Bernabé Zapata Miralles y el riego Stefanos Tsitsipas se quedó fuera del certamen. La raqueta "albiceleste" cayó ante el experimentado tenista checo en una batalla deportiva de casi cuatro horas

El oriundo de Pribram se llevó los dos primeros sets por 7-6 (5) y 6-2, con tranquilidad, ante un bajo nivel del argentino que no podía asentarse en el partido y quedaba al borde de la eliminación. En el tercer set, empezó la levantada del porteño tras pasar por el vestuario donde se cambió la vestimenta y cambió la cara para lo que fue el resto del partido. Eso se notó en el campo de juego donde Francisco Cerúndolo se mostró más firme y con otra entereza para sentenciar un 6-3 en el tercer set del encuentro. El argentino, número 20 del mundo, siguió su senda positiva y fue en tromba en busca de la épica remontada en suelo neoyorquino. En el siguiente set, consiguió su objetivo: un sólido 6-2 para poner el partido 2-2 y llevarlo al quinto set que definía todo. El calor de Nueva York, el desgaste y el cansancio del tiempo de juego, le jugaron en contra a Francisco Cerúndolo que no pudo consumar la épica remontada, cayó 7-6 (10-6) luego de cuatro horas y quedó eliminado del US Open en la segunda ronda. A diferencia de su hermano, Juan Manuel Cerúndolo no tuvo un gran desgaste de duración del partido ya que perdió en tres sets limpios por un amplia diferencia de 6-1, 6-4 y 6-3 frente al español Davidovich Fokina y así quedó fuera de la competencia el sexto argentino entre las jornadas de martes y miércoles. En cuanto a los otros nacionales Tomás Martín Etcheverry enfrentará este jueves al suizo Stanislas Wawrinka y Sebastián Báez hará lo propio frente al brasileño Felipe Meligeni Alves. La jornada del Abierto de Estados Unidos continuó con las presentaciones del número dos del mundo, Novak Djovokic, y el griego Stefanos Tsitsipas

El serbio se enfrentó ante el español Bernabé Zapata Miralles y el número siete del ranking ATP ante el suizo Dominic Stricker. En el Arthur Ashee Stadium, el último ganador del Roland Garros y subcampeón de Wimbledon superó con comodidad al número 76 del mundo en tres sets (6-4, 6-1 y 6-1). Por su parte, el ateniense sorprendió al caer en cinco sets por 5-7, 7-6 (2), 7-6 (5), 6-7 (6) y 3-6.