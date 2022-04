Ocho jugadores argentinos marcaron anoche sendos goles en la jornada 6 de fase regular de competencia por la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

Así, Maximiliano Urruti (ex Newell’s) y Sebastián Driussi (ex River Plate) adelantaron al Austin, que finalmente empató 2-2 con el local San José Earthquakes, que dirige el técnico bonaerense Matías Almeyda (ex River Plate y Banfield).

Además, en tiempo de descuento (49m. St), el delantero Marcelino Moreno (ex Lanús) le otorgó la victoria a Atlanta United sobre DC United, que dirige el también argentino Hernán Losada (exDT de Germinal Beerschot, de Bélgica).

Por su lado, el delantero Julián Carranza (ex Banfield) convirtió el primer gol del Philadelphia Union, que batió por 2-0 a Charlotte FC.

En tanto, el cordobés Emanuel Reynoso (ex Talleres de Córdoba y Boca Juniors) colaboró, penal mediante, con el tanto del Minnesota United, que cayó como local ante Seattle Sounders.

Por su parte, Montreal Impact, con una anotación del mediocampista Joaquín Torres (St. 22m.), le ganó por 4-3 a Cincinnati, en donde festejó el provisorio empate del 3-3 el mediapunta Luciano Acosta (ex Estudiantes de La Plata), a través de un tiro penal.

Por último, el mediocampista oriundo de Comodoro Rivadavia, Pablo Ruiz, también con un penal, convirtió el gol del empate de Real Salt Lake ante Colorado Rapids (1-1).

Otros resultados: Chicago Fire 0-FC Dallas 0; Toronto 2-New York City 1; Vancouver Whitecaps 1-Kansas City 0; New England Revolution 0-New York Red Bull 1; Columbus Crew 0-Nashville 1; Orlando City 2-Los Angeles 4

MIRÁ TAMBIÉN Boca no pudo hacer completo el festejo por aniversario 117 de su fundación: empate opaco con Arsenal

En la Conferencia Este es líder Philadelphia Union, con 13 puntos; mientras que en la división Oeste es puntero Los Angeles, también con 13

(Télam)