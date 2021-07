La Selección argentina masculina de handball cayó esta madrugada frente a Alemania por 33 a 25 y sumó su segunda derrota en dos partidos disputados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese a mostrar un alto nivel de competitividad en gran parte del encuentro en el estadio Yoyogi. "Los Gladiadores" iniciaron el juego con una gran intensidad para estar a la altura de una potencia como el seleccionado alemán, pero con el correr de los minutos comenzaron a sentir el cansancio y ya en el último cuarto fueron ampliamente superados hasta sellar la derrota. Los goles del equipo argentino fueron anotados por Diego Simonet (5), Ramiro Martínez (5), Lucas Moscariello (4), Pablo Simonet (2), Ignacio Pizarro (2), Pedro Martínez Cami (2), Gastón Mouriño (2), Sebastián Simonet (2) y Federico Pizarro (1). "Estoy contento e ilusionado porque este es el espíritu que quiero para este equipo, salimos a ganar y eso es innegociable

Así seguiremos para el miércoles, que la gente lo sepa: va a ser una batalla tras otra", expresó Diego Simonet en diálogo con la prensa luego del partido. Además, criticó algunas decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del encuentro: "Creo que fue un gran primer tiempo, de esos que queremos, jugamos muy bien. Hicimos cuatro faltas en defensa y nos excluyeron tres veces, ellos nos hicieron 24 o 26 y solo una, encima eran momentos claves en donde estábamos dos arriba y podríamos haber hecho una mayor diferencia. En el segundo tiempo nos faltó estado físico, consistencia en defensa, las ayudas". "Sabíamos que todos los partidos iban a ser muy duros, fue el caso. Para ser competitivos en este tipo de torneos tenemos que tener una continuidad durante todo el partido, no nos puede alcanzar con 45 o 50 minutos buenos como fue contra Francia y hoy contra Alemania. Podemos tener algunos bachecitos pero no los que tuvimos hoy, no es fácil decir donde está el bache, hay un poco de todo. Hay que ayudar más a los arqueros, mantener la intensidad defensiva y corregir cosas en ataque. Una lástima porque veníamos muy concentrados para este partido, hay que seguir, ahora con Noruega. Darlo todo ahí para buscar el objetivo, porque no vinimos a ganarle solo un mano a mano a Brasil, vinimos a clasificar entre los mejores cuatro del grupo y para eso como mínimo tenemos que ganar por lo menos dos partidos", sostuvo, por su parte, el capitán Sebastián Simonet. En el debut, los dirigidos por Manolo Cadenas habían sufrido la jerarquía de Francia, que lo venció por 33 a 27. Con esa derrota y la de Alemania, Argentina estará obligada a derrotar a Noruega (miércoles a las 4:15) si quiere mantener chances de conseguir el pasaje a los cuartos de final, resultado que no logró en sus dos anteriores participaciones en Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río 2016. El conjunto escandinavo, que viene de ser 6° en el último Mundial de Egipto, superó a Brasil 27:24 en el debut y en la segunda fecha se enfrentaba a España. Al elenco albiceleste le quedarán después dos duelos si es que puede seguir soñando: se medirá en el clásico a Brasil el jueves a las 21.00 y cerrará la fase de grupos ante España el domingo a las 2:15. FG/DP/KDV NA