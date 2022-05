El entrenador Claudio Borghi, campeón mundial como jugador en México 1986, defendió hoy al astro rosarino Lionel Messi de los silbidos de los hinchas de París Saint Germain y aseguró que los franceses "no saben de fútbol".

"Comprendo los silbidos a Messi, porque los franceses no saben de fútbol y creen que en el silbido esta la expresión de un mal rendimiento, pero ni siquiera llegan a entender lo que quiere hacer el tipo. Todo lo que no se entiende se critica. Creo que los franceses no se destacan por tener una trayectoria en el fútbol mundial importante", afirmó el exDT de Argentinos Juniors, Boca e Independiente.

"Tuvieron buenos jugadores: (Zinedine) Zidane, (Michel) Platini, fueron campeones del mundo, pero normalmente son equipos que no tienen tradición y la gente tampoco se destaca por tener una tradición futbolera. Entonces no hay nada mejor que criticar a uno bueno cuando no lo entiendo y se sienten importantes criticando a alguien importante", continuó.

Messi fue silbado y abucheado en su primera consagración con PSG hace dos semanas, cuando ganó la Ligue 1. Los hinchas, que lo recibieron con locura al principio de la temporada, lo apuntaron como el principal responsable de no ganar la Liga de Campeones de Europa.

La misma suerte corrieron el brasileño Neymar y el argentino Ángel Di María, ambos con varios campeonatos en el club parisino.

"Yo pensé que Messi se iba a ir a un país con una tradición futbolera más grande. Yo lo veía en Inglaterra y en el PSG la obligación mas grande que tenía era ganar la Champions y eso no se logra solamente con dinero", aseguró Borghi en una entrevista radial con Súper Deportivo en Radio Villa Trinidad.

Por otra parte, el exfutbolista también realzó la carrera de Messi y descartó que necesite ganar un Mundial para ser "el mejor de la historia".

"Messi es un tipo totalmente atípico para lo que es una estrella de fútbol. Es calmado, no se lo ve nunca en problemas. No se parece a muchos grandes jugadores que después de conseguir un poco de fama se meten más en los ruidos que en los silencios", cerró en relación al rosarino.

Por otro lado, Borghi, destacó el trabajo de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino porque "no es fácil" estabilizar un equipo siendo "interino".

"Yo con 60 años de vida, nunca había visto y menos imaginado que un entrenador interino en la Selección se pueda imponer, en un momento muy duro. Se hizo fuerte, lo felicito. Hoy tiene una selección competitiva", concluyó. (Télam)