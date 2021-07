Los diarios del mundo coincidieron en nombrar "Maracanazo" de la Selección argentina tras quedarse con la Copa América al derrotar a Brasil por 1 a 0 a la vez que hubo halagos para Lionel Messi, quien logró su primer título con el elenco nacional

"El Maracanazo de Messi", tituló el diario español As, mientras que Marca señaló que "A Leo Messi sólo le falta el Mundial" y Mundo Deportivo expresó en su tapa: "Argentina y Messi ya tienen su Copa". Por su parte, Sport puso en uno de sus títulos de tapa "El día en el que Messi ganó sin tener que ser Argentina", a la vez que publicó un video bajo el título "Messiento bendecido" en agradecimiento a la Selección argentina por su victoria. En Inglaterra, el periódico The Sun manifestó que "Ángel Di María le entrega la gloria de la Copa América a Lionel Messi y compañía con una definición brillante" y el diario el El País señaló "Argentina 1-Brasil 0: se terminó el calvario de Lionel Messi y es campeón de América". Además SkySports colocó "Se acabó la espera de Lionel Messi por un gran trofeo internacional", mientras que Tuttosport de Italia le do crédito a Rodrigo De Paul al señalar que "arrastró a Argentina a la Copa América y al primer título para Messi" con la Selección. El diario A Bola de Portugal indicó que "Di María le regaló a Messi y a Argentina la decimoquinta Copa América", mientras que El Deportivo de Chile puso que "Messi paga la deuda con un Maracanazo: Argentina es el nuevo campeón de América". Ovación de Uruguay expresó que "El fútbol siente un poco más de alivio porque Messi al fin es campeón con Argentina" y en La Tercera de Chile manifestó que "Messi paga la deuda con un Maracanazo: Argentina es el nuevo campeón de América" y el Herlado de Colombia indicó "Argentina rompe la maldición: campeón después de 28 años y 7 finales perdidas". En tanto, el medio brasileño O Globo expresó "El primer título de Messi con Argentina es una lección para un Brasil que aún depende de Neymar", mientras que Lance indicó: "¡Se acabó la sequía! Con un gol de Di María, Argentina venció a Brasil y ganó la Copa América en el Maracaná". KDV/GAM NA