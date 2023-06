El astro argentino Lionel Messi confirmó hoy que seguirá su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, que lo tentó con un contrato que será por tres años pero que tendrá como particularidad que se podrá finalizar al culminar cada temporada. Si bien no podrá firmar hasta el 1° de julio, cuando llegará a su fin su vínculo con el Paris Saint Germain de Francia, el deseo de Messi es jugar en Miami y la idea del club fundado en 2018, que tiene a David Beckham como accionista, es sellar un acuerdo por tres años con la opción de rescindirlo después del primero o del segundo si existiera el consenso entre ambas partes. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", expresó Messi en declaraciones a Mundo Deportivo. Si bien no trascendió la suma, el capitán de la Selección argentina aseguró que su determinación no estuvo basada en el dinero, dado que en ese caso hubiese aceptado la propuesta de Arabia Saudita. "Mi idea era ir a Barcelona y si no salir del fútbol europeo

Mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. Vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", explicó Messi. FG/SPC NA