Los siguientes son los perfiles de los seis delanteros que conquistaron la Copa del Mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.. Lionel Messi. - Fecha de nacimiento y edad: 24 de junio de 1987, (35 años). - Lugar de nacimiento: Rosario, Santa Fe. - Puesto: Delantero. - Club actual: Paris Saint Germain de Francia. - Fecha de debut en primera división: 16 de octubre de 2006, Espanyol 0 – Barcelona 1. - Club de debut en primera división: Barcelona de España. - Trayectoria: Barcelona de España; Paris Saint Germain. - Títulos ganados en su carrera: 41 - Debut en la Selección argentina: 15 de agosto de 2005, vs Hungría, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 172 - Goles convertidos en la Selección argentina: 98 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 10 - Apodo: Pulga.. Ángel Di María. - Fecha de nacimiento y edad: 14 de febrero de 1988 (34 años). - Lugar de nacimiento: Rosario, Santa Fe. - Puesto: Delantero. - Club actual: Juventus de Italia. - Fecha de debut en primera división: 14 de diciembre de 2005, Independiente 2 – Rosario Central 2. - Club de debut en primera división: Rosario Central. - Trayectoria: Rosario Central; Benfica; Real Madrid; Manchester United; Paris Saint Germain, Juventus. - Títulos ganados en su carrera: 33 - Debut en la Selección argentina: 6 de septiembre de 2008, vs Paraguay, por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. - Partidos jugados en la Selección argentina: 131 - Goles convertidos en la Selección argentina: 27. - Títulos ganados con la camiseta argentina: Juegos Olímpicos 2003; Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 11 - Apodo: Fideo.. Lautaro Martínez. - Fecha de nacimiento y edad: 22 de agosto de 1997 (25 años). - Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, Buenos Aires. - Puesto: Delantero. - Club actual: Inter de Italia. - Fecha de debut en primera división: 31 de octubre de 2015, Racing 3 – Crucero del Norte 0. - Club de debut en primera división: Racing. - Trayectoria: Racing; Inter. - Títulos ganados en su carrera: 6 - Debut en la Selección argentina: 27 de marzo de 2018, vs España, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 48 - Goles convertidos en la Selección argentina: 21 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 22 - Apodo: Toro.. Julián Álvarez. - Fecha de nacimiento y edad: 31 de enero de 2000 (22 años). - Lugar de nacimiento: Calchín, Córdoba. - Puesto: Delantero. - Club actual: Manchester City de Inglaterra. - Fecha de debut en primera división: 27 de octubre de 2018, River 1 – Aldosivi 0. - Club de debut en primera división: River Plate. - Trayectoria: River Plate; Manchester City. - Títulos ganados en su carrera: 10 - Debut en la Selección argentina: 3 de junio de 2021, vs Chile, por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. - Partidos jugados en la Selección argentina: 19- Goles convertidos en la Selección argentina: 6- Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 9 - Apodo: Araña.. Paulo Dybala. - Fecha de nacimiento y edad: 15 de noviembre de 1993 (28 años). - Lugar de nacimiento: Laguna Larga, Córdoba. - Puesto: Delantero. - Club actual: Roma, Italia. - Fecha de debut en primera división: 12 de agosto de 2011, Instituto 2 – Huracán 0. - Club de debut en primera división: Instituto de Córdoba. - Trayectoria: Instituto; Palermo; Juventus; Roma. - Títulos ganados en su carrera: 15 - Debut en la Selección argentina: 13 de octubre de 2015, vs Paraguay, por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. - Partidos jugados en la Selección argentina: 36 - Goles convertidos en la Selección argentina: 3 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Finalissima 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 21. - Apodo: Joya.. Ángel Correa. - Fecha de nacimiento y edad: 9 de marzo de 1995 (27 años). - Lugar de nacimiento: Rosario, Santa Fe. - Puesto: Delantero. - Club actual: Atlético Madrid. - Fecha de debut en primera división: 31 de marzo de 2013, San Lorenzo 1 – 1 Newell´s. - Club de debut en primera división: San Lorenzo. - Trayectoria: San Lorenzo; Atlético Madrid. - Títulos ganados en su carrera: 7. - Debut en la Selección argentina: 4 de septiembre de 2015, vs Bolivia, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 42 - Goles convertidos en la Selección argentina: 13 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 15 - Apodo: Angelito. LG/AMR NA